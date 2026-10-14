La ópera "Macbeth" se presenta por primera vez en Teatro El Círculo

La reconocida pieza de Giuseppe Verdi, en una nueva producción de la Asociación Cultural El Círculo, tendrá tres funciones a fin de octubre

El Teatro El Círculo alojará la primera producción original de la ópera "Macbeth", con tres funciones en octubre

La reconocida ópera “Macbeth” se pondrá por primera vez en escena en Rosario. La pieza con música de Giuseppe Verdi y libreto de Francesco María Piave, basado en la tragedia homónima de William Shakespeare, será llevada adelante como producción original de la Asociación Cultural El Círculo.

Se podrá ver el domingo 25 a las 19, el jueves 29 (función de abono) a las 20, el y sábado 31 de octubre, también a las 20, en el Teatro El Círculo (Laprida 1223).

El elenco de lujo para esta puesta estará integrado por el barítono Leonardo López Linares, en el rol de Macbeth; la soprano María Belén Rivarola, como Lady Macbeth; el tenor Andrés Cofré, como Macduff; el bajo Bruno Sciaini, en el rol de Banquo; y el tenor Martín Otaduy, como Malcolm, junto al Coro de la Opera de Rosario, que dirige Horacio Castillo, y la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, bajo la dirección de Javier Mas.

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La dirección escénica y diseño de escenografía estarán a cargo de Marcelo Perusso, el diseño de vestuario será de Ramiro Sorrequieta y la realización escenográfica de Walter Gonsolin.

La obra, estrenada en el Teatro della Pergola de Florencia en 1847, muestra cómo la ambición desmedida de poder corrompe a una persona y sus consecuencias destructivas. Gira en torno a un general escocés que, impulsado por una profecía y la manipulación de su esposa, asesina a su rey para usurpar el trono, llevándolo a la violencia y la locura, que termina destruyendo su vida y su moral.

"Hablemos de ópera"

En la previa del estreno, este miércoles 14 de octubre, a las 19 hs, se realizará en el Museo de la Ópera el tradicional ciclo de encuentros previos para poder acercarse, entender y disfrutar el fascinante mundo de la ópera. En esta oportunidad, dedicado por supuesto a “Macbeth”.

La charla, a cargo del Profesor Santos Cantoni, el Dr. Juan C. Picena, el Maestro Marcelo Perusso, director de escena, y el Maestro Javier Mas, director musical, estará acompañada con ilustraciones musicales, y permitirá conocer la historia del compositor, el argumento y el contexto en que compuso la obra. Entrada libre y gratuita.