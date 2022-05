Vacunaron durante el desayuno a más de 50 hombres del nuevo refugio municipal

El funcionario dijo que este vacunatorio transitorio logra que se tenga la identidad e historial sanitario de cada persona en situación de calle y se lo asiente en el Sistema de Centros de Atención Primaria (Sicap), para que no se superpongan vacunas. "Estos casos son de personas arrojadas a la calle por falta de trabajo y una desigualdad que aumenta la exclusión", dijo Caruana.

En esta jornada se colocaron dosis de Moderna y Pfizer en el hall de desayuno de este refugio destinado a varones mayores de 18 años que permanecerá abierto todo el año.

Caruana aprovechó la visita para hacer recomendaciones a la población ante la ola de frío y el aumento de casos de Covid. "Hay que aclarar que el aumento de casos no se correlacion con el aumento de la tasa de hospitalización. La vacunación sin dudas fue fundamental, mostró que en el proceso epidemiológico sirvió, los casos se transitan como una gripe fuerte, pero no hay que dejar de cuidarse: volver al barbijo en ambientes cerrados, ventilar ambientes, toser en el brazo, lavarse las manos y si se tienen síntomas no salir y hacer reposo en la casa, para cuidado propio y de los otros", subrayó.

Presente y futuro

Caruana dijo que la mayoría de la población alcance a cubrir la cuarta dosis, seguramente se apelará a un refuerzo anual. "Hay dos escenarios en el mundo: uno pesimista que señala que como muchos no se han vacunado habrá que estar atento a mutaciones. Pero nosotros que logramos vacunar a la mayoría de la población creemos por tras lograr la cuarta dosis se podrá pensar en refuerzos periódicos", explicó.

Además de este espacio donde los varones duermen, se van tras el desayuno y vuelven por la noche, dentro de la red de refugios nocturnos se cuentan: Sol de Noche, ubicado en Marconi 2040, allí se alojan hombres mayores de 35 años de edad desde las 20 hasta las 7 del día siguiente durante todo el invierno. El Buen Pastor, en Laprida 2747, está abierto todos los días del año, desde las 20 y hasta las 8. El Refugio de Cáritas para mujeres y niños en situación de calle funciona en Balcarce 1077.

El municipio desarrolla el Operativo Invierno con asistencia en refugios y en la vía pública con equipos de las secretarías de Desarrollo Humano y Hábitat, Salud Pública, Control y Convivencia, junto al Centro de Ex-Soldados Combatientes en Malvinas, la Universidad Nacional de Rosario y organizaciones sociales, entre ellas Manos Solidarias, Sol de Noche, Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, María Auxiliadora, Ex Soldados Combatientes en Malvinas, Empoderar para transformar, Me llaman calle, Bodai, Padre Misericordioso y Haciendo Lío.