Las agencias de turismo encontraron en la post pandemia su despegue

“Desde el primer día de la pandemia dije que las agencias tradicionales íbamos a salir muy fortalecidas porque ya estábamos recibiendo información con casos concretos de amigos pasajeros que habían reservado en las punto.com y no tenían respuestas. La política de cancelación no funcionaba y no había quien les atendiera el teléfono. Las agencias flexibilizaron rápido el cambio y los agentes de viaje salieron a transmitir información, a darles tranquilidad a los pasajeros, les explicaban que no iban a perder el viaje, se hizo un trabajo de contención. En cambio las punto.com son motores, no están preparadas para dar explicaciones”, analiza Ignacio Fleming, CEO de Turismo Carey.