Quini 6: revelan cuáles son los números que más salen en los sorteos

Nadie puede negar que el Quini 6 es, antes que nada, un juego de azar. Y sin embargo, hay números que salen más y otros que lo hacen menos . No hay ninguna explicación lógica para entender este fenómeno, pero así sucede. Según las estadísticas de la propia Lotería Santa Fe , desde abril a junio de este año tres números compartieron el primer puesto en cuanto a cantidad de veces que salieron en los sorteos del Quini 6 . ¿Cuáles son?

En tanto, los números que menos salieron en estos tres meses fueron el 43 (tan sólo cinco veces), el 38 (ocho veces) y los números 16, 41 y 45 (nueve veces cada uno).

Hay que tener en cuenta que en cada sorteo se eligen seis números entre el 0 y el 45, y el Quini 6 premia los seis, cinco y/o cuatro aciertos.

Organizados por la Lotería de Santa Fe, se sortean los miércoles y domingos en sus cinco modalidades: Tradicional, La Segunda del Quini, Revancha, Siempre Sale y Premio Extra.

La Aleatoriedad del Quini 6

Es importante recordar que, pese a los patrones observados, el Quini 6 sigue siendo un juego de azar. Cada sorteo es independiente y la probabilidad de que un número en particular sea seleccionado sigue siendo la misma en cada ocasión. No existe una fórmula mágica que garantice ganar, y los números más frecuentes no aseguran una victoria.

Así y todo, los expertos en los juegos de azar tienen consejos para los Jugadores:

Variedad en la elección: no se limite a elegir siempre los números más frecuentes. La diversidad en la selección puede aumentar sus posibilidades.

Apuesta inteligente: considere jugar en grupo para aumentar sus probabilidades de ganar. Esto permite cubrir más combinaciones sin necesidad de gastar una fortuna.

Diviértase: recuerde que el Quini 6 debe ser una actividad divertida. Juegue con responsabilidad y no se deje llevar por la obsesión de ganar.

Los números y los sueños

De todos modos, el arte de la lotería también cuenta con sus tradiciones y creencias. Si de apostar se trata, estar atento a los sueños puede ser también un buen camino para quienes están indecisos.

De la lista de los números más salideros el palito es el 11, el borracho el 14 y la zapatilla el 42. Por lo tanto, si en los sueños se presentaron alguno de ellos, capaz sea el momento de arriesgarse y jugarlos.

Los números que salieron menos en el Quini 6 durante los últimos tres meses también tienen su significado en el terreno de los sueños: el 43 es el balcón, el 38 el aceite, el 16 el anillo, el 41 el cuchillo y, finalmente, el 45 es el vino.