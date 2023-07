Tras el escándalo, Franco Rinaldi renunció a su candidatura a legislador porteño

El ahora ex candidato en Caba había sido señalado por expresiones discriminatorias y comentarios homofóbicos.

Lo anunció el propio Rinaldi en su cuenta de Twitter. “Bueno, esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad”, dijo el ahora ex candidato.