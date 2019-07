El actor Rodolfo Ranni se quebró anoche al hablar de la situación social, política y económica del país. "Me entristece lo que pasa. Me da mucho dolor", aseguró al contar que cobra la jubilación mínima y que no tiene obra social de actores.

"Cuando hay crisis lo primero que hace la gente es no ir al teatro y no ir al cine", evaluó y dijo que hay muchos actores que están desocupados.

"Nosotros vamos al súper y al almacén como todo el mundo", agregó para indicar que los actores sufren el encarecimiento de los costos de vida.

Ranni es italiano y llegó a la Argentina en 1947, dos años después del fin de la segunda guerra, por eso comparó la crisis económica actual con ese período de la historia mundial. "Estamos viviendo como en una posguerra. Yo cuando llegué, este país era el sueño de mucha gente. Las cosas que fueron sucediendo fueron terribles".

Y agregó: "Durante la guerra no me cortaban la luz y acá me cortan la luz todo el tiempo".

También remarcó que en la actualidad hay mucha violencia y expresó su preocupación porque no hay soluciones para los temas económicos y las diferencias políticas. "No sé por qué realmente pasan las cosas que nos pasan", afirmó.

Casi al borde de las lágrimas, habló de la falta de trabajo y de la gente que no tiene nada: "Me entristece ver que hay gente esperando que uno termine la función del teatro para entrar al hall, tirar la frazada y dormir ahí".

"Yo estoy escéptico con las promesas de los que pueden llegar a estar en el futuro del país. Porque escucho las mismas frases", concluyó.