Un taxista está grave al ser baleado en intento de asalto en la zona sur de Rosario

Un taxista está grave al ser baleado en un intento de robo ocurrido esta madrugada en la zona sur de Rosario. Todo sucedió alrededor de las 4.45, en la zona de Callao y Centeno.

Horacio Yannotti, secretario general del Sindicato de Peones de Taxis de Rosario, dijo a La Capital que el chofer sufrió una herida de bala en el pulmón y el tiro aparentemente vino de afuera del taxi”.

Una versión preliminar del hecho indicaba que el chofer habría sido engañado por un delincuente que se hizo pasar por pasajero. Al llegar a ese lugar, el falso cliente extrajo un arma y al parecer el chofer se resistió a entregar sus pertenencias.

En ese instante, el taxista recibió un disparo en el tórax y el ladrón escapó. De acuerdo a una versión extraoficial, el chofer pudo poner en marcha el auto y conducir unos metros hasta que pudo pedir ayuda.

Minutos después, la víctima fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). Yannotti no pudo confirmar cómo fue la secuencia del violento hecho. “Al parecer le dispararon desde afuera del taxi. O lo estaban esperando en el lugar o lo mejor fue el mismo pasajero. No tenemos mucha información aún. Los compañeros taxistas están en el Heca. Hasta ahora no aparecieron familiares como para tener más datos”, agregó el dirigente poco antes de las 7.