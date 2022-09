“De primer nivel, sin nada que envidiar a otros torneos de estas características”. Así, de manera casi enfática y sin dar mayores vueltas, los participantes extranjeros consultados calificaron al Panamericano de Beach Tennis que se está disputando desde ayer en Rosario, más precisamente en el balneario La Florida, en el norte de la ciudad. No fue un simple formalismo ni tampoco una fórmula de cortesía para con la gente del país anfitrión que por primera vez organiza un evento de esta magnitud. No. Porque por otro lado la felicidad de Soledad Oneto, una de las organizadoras del mega evento, desde otra perspectiva, también daba cuenta de ello. “Estoy más que satisfecha”, destacó Oneto, la también jugadora de la selección nacional, al referirse a la organización y no era para menos. No es fácil orquestar un torneo para unos dos mil deportistas entre amateurs y profesionales provenientes de diez países, todos con distintos hábitos y exigencias y que todo salga dentro lo planeado como salió: una verdadera fiesta.