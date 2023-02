Miguel Russo: "La actuación con Lanús es más un defecto nuestro que una virtud del rival"

El semblante de Miguel Angel Russo no era el mejor. No era para menos. Sufrió su primera derrota en partidos oficiales desde que volvió a Central y su equipo dejó una pálida imagen en la cancha de Lanús. Hizo hincapié que hay que achicar el margen de error, que Central no tuvo el control del partido y que fueron muy imprecisos en los pases.

En sus primeras palabras ya demostró su pensamiento sobre el partido que hizo su equipo: “Hay que saber jugar este tipo de partidos y achicar el margen de error. El primer tiempo, más allá que no me gustó, fue parejo porque el rival no te llegó. La derrota me duele. Habrá que seguir trabajando”.