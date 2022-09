La tenista rosarina de 13 años Luna Cinalli sigue sumando trofeos y ya es la N°540 del mundo

En dobles formó pareja con Candela Vázquez y en la final derrotaron a Agustina Grassi y Sol Larraya Guidi 1/6, 6/4, 10/8.

Con la finalización de la Copa El Sauce, ITF J4 y COSAT Grado 3 se cerraron 15 días a puro tenis en el Sport Social Villa María. En el torneo, organizado por la Asociación Argentina de Tenis en conjunto con la Federación Cordobesa de Tenis, se disputaron dos torneos internacionales para las categorías Sub 14, 16 y 18.

En las restantes categorías los campeones fueron: Singles Mujeres Sub 14: Zoe Doldan (PAR); Dobles Mujeres Sub 14: Luana Cáceres y Joaquina Zapata; Singles Mujeres Sub 16: Malena Auce; Dobles Mujeres Sub 16: Roberta Bronzoni y Josefina Soldo (URU). Singles Varones Sub 14: Tiziano Barbier; Dobles Varones Sub 14: Tiziano Barbier y Ignacio Costa Cadilla; Singles Varones Sub 16: Dante Pagani; Dobles Varones Sub 16: Agustín Libre y Ian Vertberger; Singles Varones Sub 18: Segundo Goity y Dobles Varones Sub 18: Máximo Zeitune y Gonzalo Zeitune.

Del 17 al 23 de septiembre se jugará la Copa El Ceibo en Sociedad Hebraica Argentina, lo que será el quinto torneo internacional junior en el 2022. En octubre, del 25 al 29 se jugará la Copa Argentina en Neuquén (ITF J2).