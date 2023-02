Komar hizo un penal infantil y Troyanski lo tiró a las nubes

El partido entre Central y Lanús transcurría sin mayor emoción hasta el final del primer tiempo. Fue cuando en dos acciones prácticamente consecutivas, el zaguero canalla Juan Cruz Komar puso a Central al borde de la ventaja granate. Primero lo zafaron porque Nicolás Lamolina no interpretó que fuera empujón una situación dentro del área y al toque cometió un penal grosero e innecesario, que para su fortuna y la del equipo de Miguel Ángel Russo Troyanski tiró a las nubes.

A los 41' Cristian Lema lanzó un pelotazo largo al área canalla para Troyanski, quien claramente le ganó la posición a Komar y el zaguero lo acompañó a punto de cometerle empujón y penal. El delantero granate cayó al mínimo contacto y pareció exagerada la caída, por eso Lamolina no compró e hizo seguir.

Pero no conforme con ello, un minuto después llegó el córner desde la izquierda de Esquivel, la pelota sobró a todos la fue a buscar Belmonte, con Komar corriendo como un endemoniado hacia él, con los dos brazos hacia adelante. El volante la paró de pecho para encarar hacia adentro pero no tuvo tiempo de nada, porque la locomotora venía lanzada, lo empujó y lo hizo caer. Claro penal que protestó mucho tiempo ante Lamolina, pero no había nada que revisar.