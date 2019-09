Jerónimo de la Fuente: "Nos tocó un grupo dificilísimo"

Antes de partir, sentado cómodamente con sus amigos de siempre en el salón de Duendes, su segundo hogar, el Puma Jerónimo de la Fuente se mostró tranquilo, confiado en el trabajo del equipo de cara a la cita mayor: el Mundial de Japón. Disfrutaba de sus últimos días de descanso, pero se animó a analizar el camino recorrido, sin dejar de pensar en lo que vendría. Hoy Los Pumas ya están en Australia, aclimatándose al huso horario y transitando las últimas dos semanas de preparación rumbo a la Copa del Mundo. Juegan con Randwick con la mira puesta en el partido decisivo ante Francia que abrirá el certamen.

“Estamos en la recta final para el Mundial de Japón. Venimos teniendo entrenamientos duros con el objetivo de ponernos de la mejor manera para lo que viene”, destacó el capitán de Jaguares en la previa del último amistoso previo al mundial.

Lo cierto es que los tiempos se acortan. Por eso, al ser consultado sobre dónde creía que tenía que hacer hincapié el equipo en el partido de hoy, el centro rosarino destacó que estos ochenta minutos tienen que servir para “ganar en confianza”, tanto en defensa como en ataque. “Queremos empezar a demostrar que nosotros, con nuestro sistema de juego, jugándoles de la misma manera a todos los equipos, lastimamos, quebramos defensas y recuperamos pelotas. Cuando tenemos la pelota sabemos que tenemos que hacer diez o más fases y que cuando no la tenemos vamos a defender hasta recuperarla. Eso lo demostramos tanto en Jaguares como en Los Pumas. Pasa sólo por lo mental. El equipo ya tuvo sus días de descanso como para llegar en plenitud a ese primer partido con Francia y que la cabeza funcione a mil. Jugar un Mundial es un gran desafío”, destacó el back, quien ya cuenta con 50 caps con la camiseta de Los Pumas.

Este será tu segundo Mundial. ¿Qué tuvo de diferente esta convocatoria a la anterior?

Fueron dos momentos bien distintos. En 2015 yo era bastante nuevo en el equipo y estar en una preselección de una lista mundialista en la que había muy buenos jugadores (muchos habían salido terceros en 2007 y otros habían jugado en 2011) me provocó una ansiedad bárbara... Iba a tener la oportunidad de jugar un Mundial por primera vez. Ahora me toca desde otro lado, desde un lugar con mayor experiencia y con más tarea dentro del equipo, de liderar a mi manera. Con toda la experiencia acumulada en Jaguares y Pumas ahora me toca a mí ayudar a los más chicos a darles tranquilidad para que hagamos todo para que este Mundial sea recordado para toda la vida y no sea un Mundial más.

¿Qué sentiste cuando escuchaste tu nombre?

El llamado fue de los más difíciles, de hecho no lo pude disfrutar. En 2015, en el plantel había muchos que jugaban en Europa y otros que jugábamos acá, en nuestro clubes, íbamos a una convocatoria, jugábamos y volvíamos al club. Ahora fue distinto porque con esos mismos chicos que estábamos sentados ahí esperando escuchar nuestro nombre, compartimos canchas y momentos día a día en los últimos cuatro años. Obviamente que cuando escuchás el tuyo te ponés feliz porque es por lo que trabajaste durante mucho tiempo, pero cuando no escuchás el nombre de alguno de los chicos y los ves llorando porque quedaron afuera es muy duro. No te podés olvidar de todo lo que viviste, porque con ellos tuvimos momentos muy intensos, con experiencias buenas y malas, dentro y fuera de una cancha. Pasamos por todo y es un equipo tan unido que el malestar de uno le molesta al otro.

¿Qué pensás de la ausencia de Juan Imhoff?

Me toca de cerca porque Juan es mi amigo. Nadie duda de la capacidad de Juan Imhoff como jugador, pero creo que después pasa por la decisión de los entrenadores. No soy muy objetivo en este caso. Juan es muy amigo mío y a mí me encantaría que esté, pero él más que nadie sabe cómo son las reglas y cómo fueron. Sé que él está muy tranquilo porque hizo todo para estar y si no tuvo la oportunidad fue por una decisión del staff.

Francia es el primer objetivo en el Mundial. ¿Ya pusieron el foco?

Sí, definitivamente. Primero fue en un marco medio teórico, porque estábamos jugando el Rugby Championship y si entrábamos a jugarles a Nueva Zelanda, Australia o Sudáfrica de la manera que hay que jugarle a Francia, quizás íbamos a cometer un error. Ahora es el momento de pensar en Francia para que Los Pumas puedan explotar en ese partido. Ya los conocemos, ya hemos jugado, y sabemos que si entramos bien, confiados, es un equipo que podemos quebrar mentalmente y es la pulseada que tenemos que ganar.

¿Qué pensás del grupo que les tocó a Los Pumas?

Es un grupo dificilísimo. Creo que todos son equipos de primer nivel que le juegan de igual a igual a cualquiera. Tonga está un paso atrás de Francia e Inglaterra, pero tiene jugadores que meten miedo. Igual, nosotros hemos pasado por un cuarto de final contra Irlanda, el primer partido de un Mundial contra Nueva Zelanda y creo que el equipo se hizo fuerte cuando cada uno pensó en hacer su trabajo, como lo venimos haciendo ahora. Para los objetivos que nos queremos proponer, si querés salir campeón hay que ganarle a todos, no hay vueltas.

Últimos ensayos pre mundialistas

Los Pumas jugaban anoche el último compromiso antes del Mundial, enfrentando a Randwick con Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli como titulares. Los Pumas partirán rumbo a Japón el próximo lunes y arribarán el 10 a J Village Camp, localidad de Fukushima y primera sede previa al choque ante Francia, el sábado 21 de septiembre. Hoy la actividad internacional será nutrida ya que se enfrentarán Nueva Zelanda v. Tonga, Australia v. Samoa, Irlanda v. Gales y Uruguay v. Argentina XV. Ayer, Sudáfrica goleó a Japón 41-7, Escocia a Georgia 36-9 e Inglaterra vapuleó a Italia 37-0.

Se cambia de equipo

¿De la Fuente deja Jaguares? No. El centro cambiará de equipo pero no dejará la franquicia argentina. Se casará el 16 de noviembre con Julia Gallegos, con quien se comprometió en diciembre pasado y dejará de jugar para los solteros.