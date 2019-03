Gallardo tiene dudas para armar los once

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, esperará hasta último momento para definir a los once jugadores que enfrentarán a Newell's desde el inicio en el estadio Monumental. Es que, al Muñeco no le sobra nada, ya que el equipo atraviesa una racha de lesiones que lo complicaron en el armado del equipo. Pese a ello hay algunas certezas. Por ejemplo la ausencia de Juan Fernando Quintero, quien será reemplazado por Matías Súarez. El ex Belgrano se tirará unos metros más atrás que los delanteros Lucas Pratto y Rafael Santos Borré para oficial en una función de enganche. El colombiano viajó a su país por temas personales.

Por otro lado volvería Enzo Pérez a la mitad de la cancha y Leo Ponzio descansaría, a la espera del primer compromiso por la Copa Libertadores, el miércoles que viene. En la delantera podría reaparecer al menos unos minutos justamente un ex Newell's, Ignacio Scocco, quien no juega desde el año pasado y necesita tomar rodaje.

Entre los concentrados hay un par de novedades, como la vuelta a la consideración del seleccionado Sub 20, Julián Alvarez y de la incorporación estrella, Jorge Carrascal, apodado "El Neymar colombiano".

Para el partido con Newell's, Gallardo puso a consideración a Franco Armani, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Camilo Mayada, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás de la Cruz, Lucas Pratto, Matías Suárez, Rafael Santos Borré, Germán Lux, Nahuel Gallardo, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira, Ignacio Scocco, Julian Alvarez y Jorge Carrascal.