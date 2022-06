El goleador que quiere Tevez podría generar un "conflicto" en el plantel canalla

Seguramente cuando Carlos Tevez sugirió a Matías Cóccaro como delantero a incorporar al plantel canalla no recordó, o no supo, que en caso de concretarse tendría un trabajo extra: el de mediador . Es que el atacante de Huracán y el arquero de Central , Gaspar Servio , mantuvieron un picante cruce en la segunda fecha de la Liga Profesional, cuando los equipos se enfrentaron en Parque Patricios. Un incidente que si bien quedó en palabras, el guardavalla enojado dijo que seguramente se lo volvería a cruzar para poner las cosas en su lugar.

Y el recuerdo aún está latente porque ocurrió el viernes 10 de junio, ocasión en la que Huracán superó a Central 2 a 0, durante el que ambos futbolistas sostuvieron un fuerte entredicho, tan visible como enérgico, y al que aludieron tras el partido con diferentes actitudes.

Servio vs Cóccaro

Cóccaro a la salida de los vestuarios, y sin querer polemizar, le respondió a un cronista televisivo: "Boludeces que quedan dentro de la cancha, es un ida y vuelta. Queda ahí adentro y ya está, no es nada. Son cosas que quedan en el partido. Después agarrás, decís que ya está, que queda ahí. No nos saludamos porque no lo he visto, justo nos teníamos que ir, pero después le mandaré un mensaje, está todo bien".

Pero Servio no se mostró diplomático y declaró con sinceridad: "Me voy caliente por el resultado. ¿Cóccaro? Es un cagón. Si es guapo hubiese salido como arreglamos. Me fue a buscar porque se metió gente adelante. Es un vende humo, acá nos conocemos todos. Si tiene huevos tiene que salir. Es un cagón".

VER MÁS: Carlos Tevez quiere a Matías Cóccaro, pero el jugador pretende irse a Europa

Cuando le hicieron saber la opinión del delantero de Huracán, de que el incidente había quedado adentro de la cancha, Servio replicó: "No, no quedó ahí. Si es un cagón. Cóccaro es un vende humo. Para boquear después tenés que tener huevos. Ya nos vamos a encontrar, sé donde vive. Conozco a los amigos de él. Que se quede tranquilo que nos vamos a encontrar".

Más allá de la enemistad manifiesta por un hecho eventual, si la llegada de Cóccaro a Central llega a concretarse, Tevez intervendrá para disipar las diferencias en caso de que sea necesario, aunque a priori es de prever que ambos futbolistas resolverían sus divergencias mano a mano y con un diálogo de por medio.