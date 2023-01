Coyote Rodríguez llega a Central y es el sexto refuerzo

"Creo que era mi momento de salir y dar otro paso en mi carrera. Estoy muy ansioso por conocer al club, mis compañeros y feliz por este paso", declaró el Coyote Rodríguez en el mismo aeropuerto de Asunción a periodistas de Radio ABC Cardinal y el canal de TV Tigo Sports, de Paraguay. Un rato después se subió al avión que lo trajo a Rosario donde, si no surge ningún imprevisto, firmará el contrato. Según trascendió, el club de Arroyito le compra a Cerro Porteño la mitad de pase del jugador en 750 mil dólares. Una cifra que, según hinchas de la entidad paraguaya, es baja considerando su potencial.

El entrenador auriazul sabe lo que es capaz de ofrecer al paraguayo. Lo dirigió cuando estuvo en el banco de Cerro Porteño en 2019. "Me dijeron que él (por Russo) dio el visto bueno. Me conoce. Todavía no tuve la oportunidad de hablar con él", comentó Rodríguez.

"Russo lo hacía jugar de volante por izquierda, pese a que puede jugar de lateral o de extremo", contó el periodista paraguayo Víctor Sostoa, de Radio Ñanduti, a Ovación. Es que, tal cual precisó, la mayor riqueza del Coyote es en el sector ofensivo, siendo importante en los lanzamientos, de pelota en movimiento o detenida.

Para la inminente cara nueva auriazul "era tiempo de salir" de Cerro Porteño, donde cumplió un ciclo, con dos títulos en el torneo paraguayo desde su debut en febrero de 2018, a los 17 años.

"Lo que sé de Central es que es un club muy interesante, muy bueno. Desde que mi representante me dijo que estaba esa posibilidad, le dije que le meta con todo, que me gustaba jugar en el fútbol argentino, que es muy intenso, muy dinámico", agregó.

Compañero de Federico Carrizo en Cerro Porteño, manifestó que el ex mediocampista canalla le dio muchos detalles sobre su futuro. "El Pachi me habló mucho. Me dijo que me iba a enamorar del club, de la ciudad, que los hinchas son muy pasionales. Y que me voy a un club que me va a ayudar en todo sentido", concluyó Rodríguez, a horas de ser oficialmente jugador auriazul.