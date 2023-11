Un recorrido por todas las novedades del iPhone 15

Un nuevo año, un nuevo iPhone. ¿O no? El lanzamiento del iPhone 15 generó mucha expectación entre los fans de Apple, como suele ocurrir cada mes de septiembre. Se espera un iPhone repleto de novedades después de varios años en los que Apple no implementó mejoras claras en su producto franquicia. Al fin y al cabo, desde el iPhone 11 los cambios en el diseño y en las especificaciones del iPhone están siendo nimios año tras año.

Empecemos por una comparativa exhaustiva del iPhone 14 vs. 15 para saber exactamente en qué cambia el nuevo iPhone, y en qué se mantiene igual. Ya te avisamos que la mayor parte de esta tabla la vas a ver idéntica en ambos lados, porque, sencillamente, las características del iPhone 15 son las mismas que las del iPhone 14 salvo en algunos aspectos. Dales una mirada a los datos en bruto, y enseguida pasamos a desglosarlos:

1e2f4d22-95d4-4e04-9619-1ff139bd3fe0.png

Muy parecidos, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver qué tienen en común ambos iPhones. La pantalla es la misma. La capacidad de almacenamiento es la misma. Las cámaras son las mismas. La batería es la misma. Las dimensiones y el peso son prácticamente las mismas. Y la conectividad es la misma con la excepción del puerto USB-C, que Apple no quería adoptar, pero que se vio forzado a incorporar para adecuarse a las leyes europeas.

Entonces, ¿qué es lo que cambia? Nada. Lo único diferente es el nuevo procesador, el A16 Bionic, que, de nuevo, es prácticamente igual al A15 Bionic. Solo presenta unas ligeras mejoras en el rendimiento, que, eso sí, ya era excelente en el iPhone 14, así que se espera que sea aún mejor en el iPhone 15. Más allá de eso, no cambia nada más, o, al menos, no de manera relevante. Cuando Apple innova, hay que decirlo, y, cuando no lo hace, también.

Si tenés un iPhone 14, entonces, lo más lógico es que esperes al menos un año más para cambiar de celular, salvo que se te haya roto o te esté dando problemas. Pero si tenés un iPhone anterior, como el iPhone 10 o el 11, entonces las mejoras en el procesador sí que pueden merecer la pena el desembolso.

Sea como sea, te conviene asegurarte de migrar de forma segura tus datos del iPhone viejo al nuevo. Apple te ofrece una opción para migrar tus datos desde el iCloud o de forma directa desde otro iPhone gracias a la opción de ‘Inicio Rápido’. Sin embargo, esta función no suele abarcar todos los datos del iPhone, de modo que cada vez son más los usuarios que optan por herramientas especializadas como Wondershare MobileTrans.

iPhone15 3.png

Para migrar tus datos de un iPhone viejo a uno nuevo con MobileTrans, solo tenés que seguir estos pasos:

Descargá e instalá MobileTrans en tu computadora.

Ejecutá MobileTrans en tu computadora.

Conectá tu iPhone viejo y el nuevo a la computadora con sus respectivos cables USB.

En MobileTrans, seleccioná la opción ‘Transferir Telefónica’ > ‘De teléfono a teléfono’.

iPhone15 1.png

Asegurate de que seleccionar el orden correcto de la transferencia, indicando el teléfono de origen y el de destino.

iPhone15 2.png

Marcá las casillas junto a los tipos de datos que deseas transferir, como contactos, mensajes, fotos, videos, aplicaciones, etc.

Clicá en el botón ‘Iniciar’ en la parte inferior de la ventana para comenzar la transferencia.

MobileTrans copiará los datos del iPhone antiguo al nuevo. Esperá a que se complete.

Al completar la transferencia, desconectá ambos iPhones de la computadora.

Verificá que todos tus datos se hayan transferido correctamente al nuevo iPhone.

Mejoras del iPhone 15. ¿Qué es lo que cambia?

Como vimos antes, el iPhone 15 es esencialmente el mismo teléfono que el iPhone 14. Apple lleva tiempo evitando innovar en exceso con su dispositivo estrella, lo que está estancando el progreso del iPhone frente a los teléfonos de competidores como Samsung, Google, Oppo o Xiaomi. Estos dispositivos mejoran al iPhone considerablemente en la memoria RAM, capacidad de almacenamiento, resolución y calidad de las cámaras.

Las principales mejoras del iPhone 15 pasan por una pequeña evolución de su procesador y, especialmente, la incorporación del puerto de carga USB-C por primera vez en la historia de los iPhones. Apple renuncia así al cargador Lightning, pero no ofrece otras novedades para sus usuarios. De este modo, apuesta esencialmente por el ecosistema iOS para fidelizar a sus clientes, aunque cabe preguntarse hasta qué punto bastará solo con esto.

Lo que dicen los usuarios del iPhone 15

Debido a la falta de innovación, la recepción del iPhone 15 está siendo bastante negativa en términos generales. Ya pasaron muchos años desde que Apple lideraba la vanguardia de los smartphones, y ahora los fans de Apple esperan que la empresa vuelva a dar un paso adelante en términos de tecnología. Por desgracia, este paso adelante no tendrá lugar este año, y habrá que esperar a 2024 para ver una evolución más clara.

Pese a todo, la incorporación del puerto USB-C está siendo recibida positivamente, sobre todo porque ahora los usuarios pueden optar por cargadores USB-C genéricos o de otros dispositivos que ya tenían en casa. Los cargadores Lightning de Apple estaban encareciéndose cada vez más año tras año, así que poder optar por un cargador USB-C supone un alivio para quienes se encontraban con los mayores apuros para financiar sus iPhones.

¿Y qué hay del precio? ¿Es más caro que antes?

Porque esa es otra cuestión. Hay un nuevo aumento en el precio del iPhone 15, precio que ahora se sitúa casi en los 1000 dólares de salida, y, previsiblemente, en la Argentina costará bastante más. Quienes tengan unos ingresos mensuales de alto standing seguramente podrán comprarse el iPhone 15 sin problemas, y, de hecho, muchos optan por hacerlo como signo de status social. Pero la historia es otra para quienes pasan por apuros para llegar a fin de mes.

Incluso entre quienes pueden permitirse un iPhone ronda la cuestión del precio, porque un Samsung S23 llega con más RAM, una pantalla más grande, una batería de mayor duración, una cámara más potente, más capacidad de almacenamiento, y un precio igual o inferior. Y lo mismo puede decirse de los modelos estrella de Oppo, Xiaomi, Realme o Píxel, entre otros. Entonces, ¿por qué Apple nos cobra de más, cuando está quedándose atrás en innovación?

En cualquier caso, no cabe duda de que el diseño del iPhone es exquisito, y sus dos o tres cámaras frontales ya son todo un icono de referencia en Instagram y en TikTok. Comprar un iPhone no es simplemente comprar un teléfono: es adquirir un símbolo, y de ahí su mayor precio. Además, quienes llevan usando un iPhone durante toda su vida están acostumbrados a las ventajas del ecosistema de Apple, y ven con buenos ojos seguir en él.

Si este es tu caso, y si hace varios años que no cambiás de iPhone, el iPhone 15 puede ser ideal para vos. Con el iPhone 15 te llevás a casa un celular de alta gama con excelentes características, que lucirá genial en tus selfies, y que definitivamente durará unos cuantos años. ¡Además, con Wondershare MobileTrans lo tenés más fácil que nunca para trasladar tus datos al iPhone nuevo! Así que, ¿a qué esperás para hacerte con el iPhone 15?