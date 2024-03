Mataron de dos disparos a un joven en el barrio Nueva Pompeya de Santa Fe

Al parecer y según fuentes policiales, el suceso ocurrió pasadas las 20 en la intersección de French y San José, a pocas cuadras de la popular esquina de avenida Gorriti y Peñaloza. Un hombre se acercó a Santa Cruz y sin más le disparó. En los primeros momentos los testigos dijeron desconocer el móvil ya que no hubo discusión alguna. No obstante trascendió que quien ultimó a balazos a Santa Cruz habría tenido un conflicto con la víctima hace unas tres meses, aunque no se supo de que tenor.