La Justicia de Rosario autorizó la transferencia embrionaria en útero subrogado. La jueza Andrea Brunetti permitió el método conocido como "gestación por sustitución" que implica la transferencia de un embrión -conformado por óvulo y espermatozoide de una pareja- en el cuerpo de otra mujer, que en este caso es la hermana de la solicitante.

La abogada Nadia Parolin explicó en el programa "Zysman 830" de La Ocho que "la resolución judicial consiste en autorizar a la gestante, a realizar la transferencia embrionaria con material genético de la pareja y a inscribir al niño por nacer a nombre de los padres genéticos", dijo para agregar que en este caso el vientre subrogante es de "la hermana".

La madre biológica padece un síndrome que provoca que "en estado avanzado, el embarazo se detenga, médicamente se comprobó que no puede concebir y llevar adelante el embarazo, por eso acudieron a este sistema".

"En Argentina no está regulado, no está permitido ni prohibido y por el principio de legalidad que contamos en la Constitución Nacional -que dice que lo que no está expresamente prohibido, está permitido-, y en este caso fue 'regulado' por la actividad jurisdiccional de la doctora (Andrea) Brunetti, ella llenó este vacío tomando legislación de fertilidad asistida y legislación internacional"

Respecto a si se trata de un alquiler de vientre, aclaró: "No es distinto en los hechos porque en definitiva el embrión se transfiere a una tercera persona, pero no es la figura alquiler de vientre porque no tiene figura legal".

"Lo que pedimos fue autorización para subrogar, antes de que se realice el tratamiento, se suele hacer primero y después iniciar la causa, pero nosotros decidimos hacerlo así para proceder desde la legalidad", señaló.

"La hermana tiene antecedente de embarazos previos que ha llevado con normalidad, está en edad fértil y en un acto que consideramos de amor puro, decidió, como dicen sus hijos 'prestarle la panza a la tía'", concluyó.