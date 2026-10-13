No me daba más la cabeza: Carla Conte sobre el agotamiento tras el éxito y la maternidad
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"No me daba más la cabeza": Carla Conte sobre el agotamiento tras el éxito y la maternidad

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Carla Conte conversó en "Lo Resolví Pensando" con Guido Záffora sobre su carrera, la maternidad y su vínculo con Ezequiel Corbo

13 de octubre 2026 · 11:43hs

Con más de dos décadas de trayectoria en los medios, Carla Conte repasó su extensa carrera en el programa "Lo Resolví Pensando", conducido por Guido Záffora .

La multifacética artista, que comenzó como bailarina en eventos y estudió comedia musical, recordó sus primeros pasos en la televisión, marcados por el programa "Call TV" en 2004. "Yo empecé hace 20 años, ahora en el... no, te estoy mintiendo, en realidad cultivé en el 2004, hace 22 años ya", corrigió, a la vez que destactó esa etapa como su "universidad" por la intensidad de la exposición: "Dos horas y media, hablar sin parar a cámara, con un nivel de inconsciencia, tipo, había cero registro de que eso es una cámara y que atrás hay gente que está mirando".

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La conductora rememoró el salto a la fama con "Call Tv" y luego con el "Bailando por un sueño" en 2006, donde resultó ganadora en su primera edición. Explicó que su experiencia previa en la danza la hizo "cero rollo con mi cuerpo", lo que se reflejaba en su vestuario. Sin embargo, trazó una clara diferencia entre la exposición voluntaria y la imposición. "Si yo libremente soy, no tengo rollo con el cuerpo, andaba así medio en bola, o sea, no tenía un problema con eso, es mi decisión, ahora que venga alguien a decirme, ponete así, ponete esta ropa así, me fui de una producción de fotos, yo ya había pasado por varias instancias", afirmó sobre diversas situaciones que la incomodaron, siendo el "corte de la pollerita" lo más popular, aunque sin relevancia mediática en ese momento.

La maternidad y el colapso laboral

El impacto de la maternidad fue un punto de inflexión en su carrera. Tras el nacimiento de su primera hija, Mora, Carla Conte volvió a trabajar a las dos semanas en "Este es el show", que se convirtió en diario, una demanda que la superó. "Me presioné porque obviamente no tenía muchas opciones, tenía que salir a laburar, y no lo pensé, no lo armé, y me fui a laburar, y me fui a laburar y me volví loca", contó. Su agotamiento la llevó a renunciar, en un acto que su entorno no comprendía. "No me daba más la cabeza, no podía más y estaba convirtiéndome en una persona mala", confesó, añadiendo que debería haber "respetar el momento del posparto" y "la crianza", pero "tenía que salir a laburar porque yo bancaba la casa y bueno, me terminó colapsando todo".

Tras un periodo alejada de la televisión, Carla Conte regresó, y fue entonces cuando su vida dio un giro inesperado con Ezequiel Corbo, quien había sido su representante durante años y ahora es su pareja. "La historia con Ezequiel es impresionante y nos flashea a nosotros muchísimo porque es mucho lo que compartimos y nos ignoramos, ¿me entendés?", expresó. La conexión se dio en 2016, cuando él la ayudó a "resucitar mi carrera". Ahora, trabajan juntos en la exitosa obra de teatro "Chat de mamis", que se presenta en el Multitabariz. "Fue como una novedad hermosa también. Primero porque yo empecé a entender cosas de la producción que no entendía, ¿viste? Y eso me formó también como en una especie de nexo copado", sostuvo la actriz.

En la actualidad, Carla Conte disfruta del éxito de "Chat de mamis" y reflexiona sobre su experiencia con el "chimento". Reconoció haberse metido en problemas por opinar libremente, recordando un incidente donde una mujer le envió un mensaje porque sus comentarios le generaron un "quilombo tremendo". "Con el tiempo y sobre todo una parte que laburé en Infama y después ahí en Confrontados y todo, entendí el juego", señaló, aunque recordó un "romance" inventado con un "ministro" que la dejó en el ojo de la tormenta mediática. Con ganas de volver a conducir en televisión, prefiere el formato magazine o entretenimiento en vivo. "Me gusta la tele, me gusta el vivo. A mí me gusta estar en vivo. Me gusta el aquí y ahora. Sí, esa adrenalina me fascina", concluyó, con el anhelo de casarse "por iglesia con el vestido blanco", un sueño que mantiene desde la infancia y que ahora podría concretarse con Ezequiel Corbo.

carla conte Guido Záffora Lo resolví pensando televisión

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