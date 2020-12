La arquitecta rosarina que diseñó un parque infantil en Uruguay y no pudo vivir hasta su apertura

"Me quedo tranquila de que el rincón infantil del parque Artigas ya no depende de mí, se va a inaugurar en la fecha que me pidieron aunque yo no esté". A Juliana Espósito le quedaban pocos días de vida y lo sabía. Su larga pelea contra el cáncer estaba llegando a sus últimos momentos, aunque en paralelo con otro final: también faltaban apenas días para que en una ciudad uruguaya se abriera a los vecinos un parque temático que ella diseñó y que la enorgullecía. Espósito murió el 28 de noviembre y su obra en Las Piedras se inaugurará el 22 de diciembre.