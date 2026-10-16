El presidente boliviano Rodrigo Paz, a la derecha, y el presidente de Chile, José Antonio Kast, saludan desde el exterior del palacio de gobierno en La Paz, Bolivia, el viernes 16 de octubre de 2026. (Foto AP/Juan Karita)
Activistas sostienen pancartas durante una «Marcha Tiranga» organizada por el movimiento juvenil «Cucaracha», exigiendo la dimisión del comisionado jefe electoral de la India, en el centro de Nueva Delhi, India, el viernes 16 de octubre de 2026. (Foto AP/Channi Anand)
Una manifestante antigubernamental sostiene una bandera argentina mientras la policía utiliza un cañón de agua para dispersar a los manifestantes en Buenos Aires, Argentina, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)
Manifestantes permanecen sentados en la calle mientras la policía bloquea el acceso durante una manifestación antigubernamental en Tirana, Albania, el viernes 16 de octubre de 2026. (Foto AP/Hameraldi Agolli)
Mantarrayas oceánicas nadan en el sitio de buceo Manta Ridge, en Raja Ampat, Indonesia, el 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Claudia Rosel, Archivo)
Personal médico palestino y un soldado israelí atienden a un hombre palestino que recibió disparos de soldados israelíes tras un ataque perpetrado por colonos contra palestinos que recolectaban aceitunas en la localidad de Abu Falah, en Cisjordania, el viernes 16 de octubre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)
Manifestantes antigubernamentales se enfrentan a la policía durante una protesta en Buenos Aires, Argentina, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd)
El cuerpo de un civil yace en una calle tras un ataque aéreo ruso en Járkiv, Ucrania, el viernes 16 de octubre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)
Un hombre observa mientras palestinos buscan entre los escombros de un edificio destruido por un ataque aéreo israelí a última hora del jueves en el campamento de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el viernes 16 de octubre de 2026. (Foto AP/Abdel Kareem Hana)
Puntos incandescentes brillan en una ladera durante el incendio Bryson en Malibú, California, el jueves 15 de octubre de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)
Un puesto agrícola de autoservicio anuncia alimentos autóctonos, el lunes 12 de octubre de 2026, en West Stockbridge, Massachusetts. (Foto AP/Robert F. Bukaty)
Niños dibujan con tiza durante una vigilia con velas en Drake Park tras el tiroteo mortal en la escuela primaria Silver Rail en Bend, Oregón, el jueves 15 de octubre de 2026. (Eli Imadali/Oregon Public Broadcasting vía AP)
Equipos de bomberos toman posición frente al incendio Bryson el jueves 15 de octubre de 2026, en Malibu, California. (AP Foto/Jae C. Hong)
Voluntarios de la Cruz Roja Rumana bailan junto a maniquíes de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante una «flash mob» con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, en Bucarest, Rumanía, el viernes 16 de octubre de 2026. (Foto AP/ Andreea Alexandru)