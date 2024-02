Paritarias: Bancarios, Camioneros y Mercantiles acordaron nuevos aumentos

La Asociación Bancaria cerró un acuerdo que fija el salario inicial para febrero por encima de 1 millón de pesos. El gremio de Hugo Moyano acordó una suba de 45% en dos tramos y el sector del comercio un 17,6% para febrero, no remunerativo

“Sobre la base de los sueldos de enero último y esa actualización, se incorporó un adelanto del 14% acumulativo a lo percibido el mes anterior para todas las remuneraciones y adicionales convencionales y no convencionales”, sostuvo.

El incremento salarial para febrero es en concepto de adelanto, ya que si la inflación supera el 14% se ajustará de forma automática, por lo que las entidades bancarias deberán de manera inmediata aplicar la diferencia retroactiva.

Además, el bono por el Día del Bancario, que se celebra cada 6 de noviembre y es no laborable, fue determinado en $883.752,33, indicó la organización sindical.

Camioneros

Por otra parte, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros, que conduce Hugo Moyano, llegó a un acuerdo con los representantes de las cámaras empresariales y logró un aumento salarial del 45% en dos tramos, a cobrar un 25% en marzo y un 20% en abril.

Así, el sueldo básico de un conductor de primera pasará en marzo a $437.000. Fuentes gremiales indicaron que “se firmó un acuerdo, en el marco de la audiencia convocada en la sede de la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación”. Las partes “se encontraban bastante lejos en la negociación” ya que en la audiencia previa el sindicalista Jorge Taboada “rechazó de plano” el incremento de 15% propuesto por las cámaras empresarias.

Mercantiles

Por otra parte, se firmó la revisión de la paritaria mercantil. Se acordó un aumento no remunerativo de 17,6% para febrero, tomando como base diciembre, con todos sus montos remunerativos y no remunerativos más el 11%. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) suscribieron el nuevo acuerdo en el marco de la paritaria 2023 para la actividad mercantil.

Conflicto de portuarios

En tanto, la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (Fempinra) que conduce Juan Carlos Schmid, decidió el estado de alerta ante “la profunda crisis por la que atraviesa el sector y el país” y adelantó que propondrá a la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (Catt) la inmediata implementación de medidas de fuerza.