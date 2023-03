Una serie sobre mujeres que dieron la vida en la lucha por sus derechos

En realidad no elegí el tema del activismo. No intentaba particularmente desarrollar una serie sobre eso, sino que elegí un personaje, especialmente el de Minerva Mirabal, profundizando en la historia de ella y de sus hermanas. Hablar de unos personajes épicos, de unas mujeres que para mi sorpresa habían sido elegida por las Naciones Unidas la fecha de su asesinato para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1999. Muy poca gente sabía que esa fecha que se está recordando en todo el mundo, especialmente en la última década, era por ese motivo. También muy poco se sabía sobre la vida de ellas, había pocas producciones audiovisuales para el gran público en Latinoamérica en español y ese fue el tema que quise honrar. Acá hay personas y ese era el tema de la serie. Mi pretensión no era hablar de un tema, pero obviamente cuando uno habla de las Mirabal lo hace. Pero tampoco era hablar tanto del activismo porque su vida en los años 50, su épica de vida tenía más que ver con enfrentarse a una dictadura, con decir que no. No había conformado nunca un movimiento de acción y menos en esa época. Lo que conformó y que le costó la muerte fue un partido político para tratar de enfrentar a un tirano que llevaba 30 años en el poder democráticamente. La militancia de las Mirabal hoy se puede ver como el gran activismo en su vida lo que hacía era luchar que como mujer la dejen entrar a la facultad de Derecho que no lo permitían, frenando a un dictador como Trujillo que se creía dueño de todas las mujeres de su país, incluso las leyes lo decían así. Pero no fue un enfoque desarrollar una serie sobre el activismo, sino que básicamente era abordar a las personas que dieron lugar a un mito que las Naciones Unidas universalizó.

JP Buscarini Foto1.jpg Juan Pablo Buscarini contó que la idea surgió en Rosario.

¿Por qué abordaste este personaje histórico de República Dominicana en particular?

Yo sabía perfectamente quiénes eran las Mirabal, había leído varios libros, conocía su épica, que habían sido mujeres asesinadas por la dictadura de Trujillo; conocía sobre la dictadura de Trujillo, existe un libro importante como “La fiesta del Chivo”, de Vargas Llosa, aunque en un libro de muchas páginas a las Mirabal sólo les dedica algunos párrafos, pero lo que no sabía y me enteré en el 2018, era que la fecha del asesinato de las Mirabal, el 25 de noviembre de 1960 había sido elegido por las Naciones Unidas. Ese dato me hizo pensar que alguien tenía que recoger el guante. Era inaudito que mujeres latinoamericanas que habían sido universalizadas por las Naciones Unidas, que la producción en Latinoamérica nunca había abordado el tema para que llegue a los grandes públicos para educar, para concientizar, para que la gente se entere quiénes fueron, y para eso nada mejor que un contenido audiovisual, una película o en este caso una serie. A partir de esa injusticia, entre comillas, que la celebración estuviera por delante del conocimiento de la gente, elegí hablar de ellas.

¿Qué puntos de contacto encontrás entre el tema y la actualidad argentina en particular y latinoamericana en general?

En cuanto a la lucha, a la militancia de derechos, si uno analiza lo que le pasó a las Mirabal cuya lucha contra Trujillo atravesó entre 1949 y 1960 cuando las matan, particularmente la vida de ellas no es de tanta acción ni particularmente revolucionaria como era Centroamérica en ese momento. Ellas eran mujeres que pretendían seguir siendo amas de casa y tener familia, pero que a diferencia del resto de la sociedad que no las acompañaba ellas tenían la personalidad como para decir no. En Dominicana no podían estudiar Derecho las mujeres y entraban sólo hombres.Ellas decían por qué no. Cuando había todo un movimiento tratando de hacer acciones violentas, ellas dijeron que había que armar un partido político, que había que sacarlo por las urnas porque si no iba a seguir trayendo más violencia. Era un mujer ejemplar pero que no se planteaba una militancia específica, sino que pensaban en el país y en los derechos. En nuestra serie está un personaje que es su amiga de la infancia y que juega de antagonista, no porque fuera opositora sino antagónicamente en su forma de pensamiento, que es la que persiguiendo el sueño de su carrera de bailarina se deja seducir por las mieles del régimen y termina muy sometida a esa locura, que es el personaje de Arantxa, es la que más permite reflexionar sobre el abuso de la mujer. La historia de las Mirabal que tiene 70 años no es tan antigua. Hay muchas cosas sobre las cuales se sigue abusando, pero repasando esta historia, muchas de las peleas de las Mirabal, uno las ve 70 años después y comprueba que se ha avanzado y mucho. En otras, creo que el espíritu de la serie lleva a la reflexión que muchos abusos que se perpetraban en esa época en Dominicana que era un ejemplo extremo, se daban en otros países y se siguen dando, aunque con una concientización mayor. Por eso que Star+ estrene esta serie el Día Internacional de la Mujer hace pensar que hay una mirada y una apertura y una voluntad distinta en todos los ámbitos, político y mediático como para prestar atención y concientizar sobre la lucha de género.