Solca presenta su nuevo disco "Carne" y afianza su crudeza rockera

Solca pisa cada vez más fuerte en la escena local. Hace poco más de un mes, lanzó “Carne”, su segundo disco , donde profundiza su apuesta por un sonido crudo, un rock visceral atravesado por la irreverencia. Lo instintivo y lo racional se pelean en cada tema, generando una explosión que expone lo más profundamente humano. Este viernes 16 de octubre, a la medianoche, lo presenta en el Centro Cultural Güemes (Güemes 2808).

Con 25 años, Solca (Sol Cascardo en el documento) es una artista integral. Es compositora, intérprete, productora y sesionista de bajo y guitarra. Y eso se refleja en sus álbumes: “Dirtbag” lo hizo prácticamente sola, de forma completamente autogestiva y autodidacta, desarrollando todas las tareas. En este nuevo trabajo, trabajó mano a mano con Lautaro Suárez, alias el Índico, como productor, pero igual si se miran los créditos de “Carne” sorprenderá (o no) corroborar que Sol está detrás de los bajos, las guitarras

“‘Dirtbag’ lo había hecho todo y fue como una experiencia mucho más lúdica y naif, porque hice esas canciones sin saber que iban a ser parte de un disco. Esta vez ya sabía que estaba armando un disco, y parece una boludez, pero eso cambia absolutamente la forma de operar. Por el lado técnico, sinceramente leveleó todo muchísimo. Con el paso del tiempo una va adquiriendo más herramientas y me puse mucho más fina en algunas cosas, a pulir muchas cosas técnicas y no técnicas también. Y creo que eso se nota. Yo lo noto. Noto que es un disco que pelea solo y eso es la primera vez que me pasa. En un plano más espiritual, es un disco más maduro porque una está más madura, si se quiere”, aseguró Solca en diálogo con La Capital.

Un disco más maduro

Las once canciones de “Carne” ubican a la artista de manera muy contundente en una genealogía rockera hecha por mujeres y disidencias en este territorio. Puede resultar un lugar fácil o común, pero el sonido y la estética del disco remiten sin dudas a los distintos proyectos de las hermanas Bertoldi: Eruca Sativa, la carrera solista de Marilina, e incluso la Connor Questa (la banda anterior de Marilina, con un sonido bastante más metalero).

Detrás de la visceralidad (que a veces es más filosa y a veces más sensual), hay muchas ideas y un proceso de desarrollo y reflexión en torno a ellas. “Yo siento que es más empírico lo que evoco con esta simbología de la carne, no es meramente algo conceptual pero tampoco es algo meramente superficial, epidérmico. Sino que evoca un tercer lugar, el cual siento que conecta mucho con el inconciente. He sido claramente muy fan del psicoanálisis, entonces hay un par de conceptos robados de ahí. Es la forma de vivir, de transitar, mi existencia. Y la carne siento que es lo que está siempre en purga, y en una puja entre ser animal y ser conciente”, detalló la artista.

Oriunda de Rojas (provincia de Buenos Aires), Sol se vino a Rosario antes de cumplir los 19 y estudió un año y medio de Psicología. Aunque después de la pandemia decidió dedicarse de lleno a la música y se pasó a la Facultad de Música, el paso por la primera carrera sin dudas dejó huella en su universo de pensamiento.

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“Creo que el disco aborda estos paisajes contradictorios, muy profundos a veces y muy superficiales en otros momentos: la lujuria, la pasión, la contradicción, la angustia, la euforia. Todos estos estados que son propios del ser humano pero transitamos también desde un lado muy animal. Es un disco que yo compuse sin pensar todo esto conscientemente, sino que me di cuenta después de hacer las canciones que era esto lo que estaba narrando”, compartió Solca.

A pesar de su juventud, la artista viene de atravesar años de mucha intensidad en su camino profesional. En 2024, grabó, mezcló, y produjo su primer disco “Dirtbag” de forma completamente autogestiva y autodidacta. Ese mismo año, tocó ante 10000 personas en la ex Rural como telonera de Wos, y fue una de las ganadoras de Sonario, el programa municipal de asesoramiento integral de proyectos musicales en proceso de consolidación. En 2025, fue la única artista mujer de la escena local que integró la grilla del Festival Bandera. Mientras tanto, le fue dando forma a “Carne”, que culminó este 2026.

“El año en que sacás un disco es una locura porque todo decanta ahí. Vivís planificando, todo es un loco, hay muchas emociones, se cierran ciclos, se abren otros. La canción más vieja la hice hace tres años, entonces también lo mirás desde afuera y cuando sale es un torbellino de sensaciones muy inherentes, porque hay un desprendimiento de algo propio. Además, a poco de presentarlo en el show más grande y más ambicioso de mi vida, estoy navegando unas emociones muy interesantes”, cerró.



Este viernes, Solca se presentará junto a su banda, formada por Lautaro Canals en batería, Juan Ferro en synth, guitarra y playback, Lautaro Suárez en guitarra, y Timmy Flores en bajo.