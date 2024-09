Selva Alemán y Arturo Puig, cincuenta años de historia de amor

La dupla se conoció en 1974, en la producción de la novela “Fernanda, Martín y nadie más”. Si bien la tira no tuvo demasiado éxito, significó un antes y un después en la vida de los actores. El flechazo fue inmediato pero había un problema: ambos estaban casados con otras personas, y Puig tenía dos hijos. Esto complicó el comienzo oficial del vínculo, en una época donde no existía aún el divorcio vincular.

Embed - Entre lo prohibido y el flechazo, la historia de amor entre Selva Alemán y Arturo Puig

>> Leer más: Murió a los 80 años la actriz Selva Alemán, de extensa trayectoria en televisión, cine y teatro

Arturo Puig y Selva Alemán, un amor de "toda la vida"

“Nos llevábamos bárbaro. Amo trabajar con Selva, una actriz maravillosa, mi compañera de la vida. Hace muchos años que estamos juntos. Ella dice que cuando me conoció sintió que yo era de la familia, pasó un tiempo y ahí estamos juntos”, aseguró Arturo durante una entrevista en el programa “Entre Nos”, sobre el último trabajo junto a Selva.

“No hay receta. Es quererse, respetarse. Aparte de eso, los dos tenemos mucho humor en la cotidianidad y eso es importante. Los dos teniendo la misma profesión nos potenciamos” dijo Arturo hablando sobre la relación que los unía durante su última participación Cortá por Lozano (Telefe) en el año 2023.

A fines de julio, dieron una entrevista juntos con el medio “+Caras”, en la que hablaron de las cinco décadas compartidas. “Es toda la vida”, dijeron para referirse al tiempo que llevaban en pareja. “Se sostiene obviamente por el amor que nos tenemos, por el respeto, por el humor también, muy importante y bueno, tenemos una convivencia fácil, yo creo que eso es muy importante. Ella sostiene mucho todo. La vida no es todo color de rosa: discutimos, nos peleamos”, afirmó él. “Somos de hablar mucho, nos decimos todo”, acotó ella.

En este diálogo, revelaron detalles sobre aquellos comienzos un tanto clandestinos pero fulminantes del vínculo. “El primer encuentro fue un amor a primera vista. Nos conocimos en el ensayo. No lo había visto nunca, pero me parecía que lo conocía de toda la vida”, compartió Alemán. “Siempre me había gustado Selva. Cuando la vi, me impactó. Yo la admiraba mucho, ya la había visto actuar”, dijo por su parte Puig.

“Teníamos que fingir con los demás lo que realmente nos pasaba. Tardamos un tiempo en decidirnos”, apuntó Arturo. “Yo fui la primera que se separó. Pude blanquear todo”, dijo Selva.