Mora y los Metegoles debuta en Rosario con su wendy rock

La propuesta tiene una vitalidad irresistible. Hay una solidez musical que se traduce en melodías que dan ganas de corear desde el público, y una energía pujante en esa mezcla virtuosa de sonoridades que se siente espontánea y genuina. “En nuestros videoclips está a la vista que nos gusta encarnar personajes y hacerlo por la búsqueda en sí misma, no por alcanzar un resultado. Todos nuestros discos son así. Son producto de una experimentación a la que después le podemos encontrar un sentido, pero ese no es el punto de partida. El punto de partida siempre es hacerlo y disfrutarlo”, sumó Mora.

Después de consolidarse como una figura clave del circuito indie bonaerense y porteño, en sincronía con otras bandas hermanas como Dum Chica, Winona Riders, Nenagenix o Isla Mujeres, Mora y los Metegoles empieza a hacer presencia en un territorio más amplio que ya habían conquistado gracias a internet. “El año pasado fuimos por primera vez a Córdoba y nos encontramos con un montón de gente que cantaba los temas, que nos escuchaba hace años y nos estaba esperando. No me deja de sorprender. Si bien es lógico que haya un crecimiento cuando hace siete años que estamos tocando, es sorprendente y divertido cuando lo ves pasar”, apuntó la cantante en este sentido.



Tras de la salida de “Suerte”, producido por Aziz Asse y Ramiro Sagasti, la banda se permitió experimentar con algo que hasta el momento no habían hecho: las colaboraciones. Bajo esta premisa, lanzaron “Cuidado” con Dum Chica y “Mala Influencia” junto a Isla Mujeres.

“La canción ‘Cuidado’ la había hecho muy rápidamente y sentí siempre que era un tema más de Dum Chica que de Mora y los Metegoles, así que les invité a colaborar. Fue como salir un poquito de lo propio y ver cómo compone el resto, cómo producen, cómo laburan. Compartir el momento de composición y grabación es bastante íntimo, y también intuitivo en algún punto”, detalló Mora sobre estos lanzamientos conjuntos.

“La verdad que estamos con muchas ganas. Hace un montón que nos venían pidiendo que vayamos a Rosario. Nosotros tenemos ganas de ir a todos lados y un poco la idea este año es ir a lugares a los que todavía no fuimos. Estamos muy entusiasmados. Y lo que nos gusta de tocar para un público nuevo es poder hacer una pasada un poco más amplia por nuestro repertorio, volver a tocar temas que por ahí acá en La Plata o en Buenos Aires ya no hacemos. Entonces podemos hacer un poco de fan service y tocar canciones que en Rosario nunca escucharon en vivo”, apuntó Mora, sobre el inminente show en Refi.

Finalmente, adelantaron que se encuentran de lleno en el proceso de producción de un nuevo álbum. “Estamos componiendo mucho y la idea es la semana que viene tratar de terminarlo. Este año quiero renovar la lista de temas con la que salimos a tocar, hacer videos nuevos, todo lo que implica sacar un disco nuevo que es muy divertido. Y renovar nuestro universo musical y también audiovisual, que es algo que nos encanta”, cerró la artista.