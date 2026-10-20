La viuda de Luis Brandoni dio a conocer la carta que Robert De Niro le envió tras su muerte

A casi seis meses del fallecimiento del actor argentino, Saula Benavente compartió el mensaje manuscrito que recibió del artista de Hollywood

A casi seis meses del fallecimiento de Luis Brandoni, Saula Benavente, la pareja del actor, compartió en sus redes sociales una imagen que llamó la atención . La directora y productora dio a conocer una carta que Robert De Niro le envió tras la muerte del actor.

Cabe recordar que el Luis Brandoni falleció a principios de abril de 2026, a sus 86 años, en el Sanatorio Güemes de la ciudad de Buenos Aires. La causa de su muerte fue un hematoma subdural, una acumulación de sangre entre el cerebro y la cubierta exterior del órgano.

En las últimas horas, Saula Benavente, la directora con la que el actor estuvo en pareja durante más de 13 años, compartió en sus redes sociales una carta manuscrita con la firma de Robert De Niro , en la que el actor de Hollywood le expresó sus condolencias por la pérdida.

La carta no llega fuera de contexto, ya que Robert De Niro y Luis Brandoni mantenían un vínculo de amistad. Se conocieron en Nueva York, en 1986, cuando el actor argentino viajó para filmar "Made in Argentina". En su visita, De Niro lo invitó a pasar la Nochebuena en su casa. La amistad se mantuvo por mas de 30 años, incluso el actor estadounidense también participó en "Nada", la serie protagonizada por Luis Brandoni y dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, estrenada en 2023.

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La carta de Robert de Niro tras la muerte de Luis Brandoni

A través de sus historias de Instagram, Saula Benavente compartió la carta escrita a mano por Robert De Niro, a casi seis meses del fallecimiento de Luis Brandoni. En un pequeño papel, con la firma del actor estadounidense en el centro, De Niro escribió: “¡Mis más profundas condolencias! Con amor, Bob y familia”.

Además, en la nota, De Niro se disculpó por la demora en hacerle llegar sus palabras de apoyo a la pareja del actor argentino: “¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo en enviar esta nota de condolencia!”.

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