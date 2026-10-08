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Delfina Beltramone presenta su disco con un show inmersivo en el Planetario

Este sábado 10 de octubre, la cantautora rosarina mostrará "Efecto Mariposa", su segundo trabajo discográfico, como nunca antes

8 de octubre 2026 · 13:46hs
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La rosarina Delfina Beltramone presenta su disco Efecto mariposa con una experiencia inmersiva en el Planteario

La rosarina Delfina Beltramone presenta su disco "Efecto mariposa" con una experiencia inmersiva en el Planteario, con entrada gratuita

Delfina Beltramone viene forjando su lugar en el pop argentino. Desde Rosario, la artista está dando pasos firmes en una escena dominada por propuestas masivas. En los últimos dos años, abrió los shows en la ciudad de Emilia Mernes, María Becerra, Lali, Morat, Abel Pintos, Yami Safdie, MYA, Luciano Pereyra, Karina y Lola Índigo, entre otros.

Toda esa experiencia escénica y esa exposición, con sus vértigos y sus aprendizajes, las volcó en su segundo disco solista, “Efecto Mariposa”, que lanzó hace casi un año. Este sábado 10 de octubre, a las 20, lo presenta en el Complejo Astronómico Municipal (Sala Planetario) con una experiencia inmersiva, con entrada gratuita.

Bajo el concepto de que un movimiento mínimo puede transformarlo todo, el show sumerge al público en un viaje que va desde la oscuridad total hasta la luz. Mientras la banda interpreta en vivo las diez canciones del álbum, una propuesta de proyecciones sobre la cúpula acompaña cada tema según su significado, su clima, su emoción, y la historia que cuenta. Así, la teoría del caos y “el efecto mariposa” se vuelven imagen, sonido y sensación.

>> Leer más: Delfina Beltramone estrenó su nuevo disco "Efecto Mariposa"

“Hacer esta presentación en vivo en el Planetario le da un valor muy diferente al disco porque no va a ser un show tradicional. Cuando el público ingresa va a poder elegir en qué sector sentarse: hay uno dedicado al amor, otro dedicado al desamor y otro dedicado a los cambios y las transiciones. A la vez, vamos a convivir con el domo de la sala del Planetario, donde se van a proyectar distintas cosas según la canción. Estoy muy contenta y es un desafío en el que estamos trabajando hace mucho”, contó Delfina en diálogo con el programa “Una tarde más” de La Capital Más.

Música para "gente que siente mucho"

Este disco es sucesor de “Mi valija”, el debut discográfico de Delfina lanzado en 2023. En las flamantes canciones, la rosarina muestra una madurez artística y compositiva, a la vez que reafirma su identidad musical anclada en cierta sensibilidad melódica

“Una va lanzando música y va viendo el feedback, y creo que algo que fui aprendiendo sobre mi público es que hago música para gente que siente mucho, que necesita encontrar en la música un espacio de entendimiento o de escape. Más allá del amor, que es una temática que me encanta, este álbum habla mucho de los cambios, de dejar ir etapas y abrazar nuevas, de las crisis, y creo que eso también resonó mucho”, apuntó la artista.

“Creo que este show se trata de cerrar un ciclo muy lindo que tiene que ver con mi edad, con crecer, con seguir los sueños de una en este camino artístico que es tan difícil”, agregó.

>> Leer más: K4OS, la banda de chicas que se convirtió en el nuevo fenómeno del pop nacional

“Fueron años de experimentar cosas nuevas, de mucha exposición. Tuve la posibilidad de abrir muchos shows muy grandes, y presentarse frente a públicos que no son propios es un aprendizaje tremendo. Tuve la suerte de ser muy bien recibida por el público rosarino en todas las ocasiones, así que estoy muy agradecida por eso”, contó Beltramone a La Capital poco después del estreno de “Efecto mariposa”.

En relación a esas múltiples instancias de telonear shows de grandes artistas, afirmó: “Fueron todas experiencias muy hermosas. Cada público me recibió increíblemente, porque ir a abrir un show cuando están esperando a la artista principal, es un desafío. Pero fueron todas experiencias hermosas. Sí destaco al público de Lali y a Lali misma, porque fue muy amorosa. Es muy cercana, muy humana. Con Emilia también pude hablar y es divina”.

“Mi música es una, pero según el show intento ver qué de mi música puede empatizar más con el público de cada artista. Si bien lo mío es muy melódico, tengo canciones más movidas y tengo baladas. Es toda música mía y toda me representa así que está bueno poder jugar con eso”, cerró.

La fecha en el Planetario no sólo será una oportunidad de compartir su obra con su propio público, sino también de desplegar el universo conceptual y sensorial de “Efecto Mariposa” como nunca antes.

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