Punta Tombo inauguró la temporada de pingüinos con nuevos senderos y espacios renovados

La reserva chubutense vuelve a recibir visitantes con mejoras en los accesos, rampas accesibles y una sala audiovisual inmersiva

Con la llegada de los primeros ejemplares de pingüinos de Magallanes a las costas de Chubut , Punta Tombo abrió la temporada 2026/2027 y volvió a poner en marcha uno de los grandes atractivos naturales de la Patagonia. La reserva recibe a los visitantes con mejoras en su infraestructura, nuevos recursos de interpretación ambiental y trabajos destinados a facilitar los recorridos.

Durante la temporada anterior, el área protegida recibió más de 96.000 visitantes , una cifra que refleja el interés que despierta esta colonia, considerada una de las más importantes del mundo en su tipo. La apertura coincide con el regreso de las aves para acondicionar sus nidos, reproducirse y criar a sus pichones, un ciclo que convierte a la costa chubutense en escenario de una de las experiencias de observación de fauna más características de la región.

Entre las principales novedades se encuentra la renovación del acceso por la Ruta Provincial 42 , donde se realizaron trabajos para mejorar las condiciones de circulación. También se recuperaron alrededor de 1.500 metros de senderos y se renovó el ingreso al recorrido principal, que ahora cuenta con rampas accesibles y un sistema de escurrimiento para favorecer el tránsito.

Las intervenciones alcanzaron además al Centro de Interpretación , donde se pusieron en valor los espacios dedicados a la fauna marina y se incorporó una sala audiovisual inmersiva . Equipada con cinco proyectores, la propuesta busca acercar información sobre el entorno natural mediante recursos visuales que complementan la experiencia al aire libre.

A estas obras se sumaron la renovación de cartelería informativa, la actualización de las cámaras de seguridad y la puesta en valor de esculturas vinculadas con la fauna regional. También se realizaron mejoras en la confitería y en la infraestructura de servicios, con el objetivo de recibir al público en mejores condiciones durante los meses de mayor actividad.

Los trabajos fueron impulsados por organismos provinciales y el Ente Trelew Turístico, junto con aportes de entidades y empresas privadas. La renovación busca mejorar tanto la circulación como la interpretación del ambiente, dos aspectos centrales en un área donde la visita turística debe convivir con la protección de la fauna.

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Una colonia clave para la conservación

Cada año, los pingüinos de Magallanes regresan a las costas patagónicas para reproducirse. Durante su permanencia, los visitantes pueden observar parte de ese ciclo desde los senderos habilitados, siempre respetando las indicaciones del personal y evitando interferir con los animales.

Punta Tombo fue declarada Área Natural Protegida en 1983. En marzo de 2025, la Legislatura de Chubut aprobó una ampliación de sus límites, que pasaron de poco más de 200 hectáreas a 1.532. La medida apunta a fortalecer la conservación del ecosistema y ampliar la protección del entorno donde se desarrolla la colonia.

La apertura de la nueva temporada combina así dos dimensiones: la posibilidad de acercarse a una de las especies emblemáticas de la Patagonia y el desafío de preservar su hábitat. Con senderos recuperados, accesos mejorados y nuevos recursos interpretativos, Punta Tombo vuelve a recibir al público en un período clave para la vida de los pingüinos y para la actividad turística de Chubut.