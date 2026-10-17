Gramado, una ciudad de aire europeo entre montañas, chocolates y parques temáticos

En la Sierra Gaúcha, este destino combina arquitectura de inspiración alemana, lagos, gastronomía y propuestas para viajeros de todas las edades

Quienes se aventuren a este destino pueden sumar como escala de varios días un viaje por carretera hacia las playas del sur de Brasil.

Lejos de las postales habituales de playas y grandes ciudades, Gramado propone un paisaje de sierras, calles cuidadas, fachadas de inspiración europea y chocolaterías artesanales . Ubicada en la Sierra Gaúcha , en el estado de Rio Grande do Sul, a unos 100 kilómetros de Porto Alegre, fusiona naturaleza, gastronomía y entretenimiento en una propuesta ideal para parejas y familias.

Su atractivo obtuvo reconocimiento internacional: los Travelers' Choice Awards de TripAdvisor la ubicaron en el tercer puesto entre los mejores destinos de Sudamérica, detrás de Cusco y Lima. Pero más allá del ranking, su encanto está en recorrerla a pie, detenerse en sus cafés y descubrir una identidad marcada por las tradiciones de los inmigrantes alemanes e italianos .

Para quienes viajan en auto hacia las playas brasileñas, Gramado puede convertirse en una alternativa para intercalar unos días de sierras y paseos urbanos antes de continuar el recorrido. No es una parada inmediata sobre las principales rutas costeras, sino una extensión del itinerario que merece tiempo propio.

El centro reúne varios de sus paseos más conocidos. La Rua Coberta , una calle peatonal techada, concentra restaurantes, cafeterías y comercios, mientras que la cercana Rua Torta atrae por sus curvas y jardines. A pocos pasos se encuentran la iglesia de São Pedro, construida en piedra de basalto, y la Fonte do Amor Eterno, donde las parejas dejan candados como símbolo de compromiso.

Otra visita interesante es la Plaza de las Etnias, con construcciones que representan las raíces culturales de la región, puestos de artesanías y la Casa del Colono. Allí se consiguen panes y productos caseros elaborados con recetas tradicionales.

El chocolate es otro protagonista. Gramado cuenta con numerosas chocolaterías artesanales, algunas con degustaciones y actividades para chicos. A eso se suman las fondues, habituales en los restaurantes, y una oferta gastronómica que invita a dedicarle tiempo a la mesa.

Para disfrutar del aire libre, el Lago Negro ofrece senderos entre árboles, jardines y paseos en botes a pedal. Es uno de los espacios más concurridos para caminar o descansar junto al agua.

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Parques y paseos para toda la familia

La ciudad desarrolló una amplia oferta de parques temáticos, por lo que conviene elegir las visitas según las edades y los intereses. Snowland propone una experiencia de nieve bajo techo, con pista de patinaje y actividades invernales; Mini Mundo recrea edificios y paisajes en miniatura, mientras que Terra Mágica Florybal reúne juegos, escenarios fantásticos y figuras de dinosaurios. Mundo a Vapor, por su parte, ofrece exhibiciones vinculadas con la historia de las máquinas.

A pocos kilómetros, la vecina Canela amplía el recorrido con atractivos propios. Entre ellos se destacan la Catedral de Pedra, de arquitectura neogótica, y Skyglass, una plataforma con piso de cristal y vistas sobre el valle. Ambas ciudades permiten combinar paseos urbanos, parques y paisajes serranos.

Una visita en cualquier época

La estación elegida modifica el ambiente de Gramado. Durante Navidad, el evento Natal Luz transforma las calles con iluminación, decoraciones y espectáculos. En invierno, las bajas temperaturas ofrecen otra postal de la región, aunque conviene llevar abrigo durante todo el año.

Para los viajeros argentinos, la ciudad puede integrarse a un recorrido más amplio por el sur brasileño o convertirse en el destino principal de una escapada planificada. Con arquitectura, naturaleza, gastronomía y entretenimiento, Gramado demuestra que Brasil también tiene una atractiva propuesta de montaña, más allá de sus playas.