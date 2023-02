Este Central es un sube y baja emocional

Dos jugados. Uno ganado y uno empatado. Desde lo numérico roza la perfección. Pero el rendimiento, no. Central es un sube y baja emocional. En las dos presentaciones ratificó que la linea de cinco defensores, tres volantes y dos puntas dista de lo ideal. Y si se hila más fino, cae de maduro que es un sistema que ofrece una performance irregular durante toda la contienda. Con el solo hecho de haber visto lo que ofreció ante Argentinos Juniors y Tigre resulta contundente la ecuación. Ahora, si se ve con pasión y no raciocinio que el equipo arrancó con el pie derecho y no sabe lo que significa poner la mejilla, entonces el cielo de Arroyito es color esperanza. Esta versión canalla juega con el alma en la cancha. La otra cara que brinda es que genera una gran cuota de duda cuando no tiene la pelota o lo atacan por todos los frentes.