La Capital | Política | Milei

Milei viaja a Estados Unidos por quinta vez en lo que va del año

El presidente partirá esta noche hacia Washington DC, donde desplegará distintas actividades oficiales durante tres días

13 de octubre 2026 · 15:50hs
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El presidente Javier Milei desembarcará en Estados Unidos por quinta vez en lo que va de 2026.

El presidente Javier Milei desembarcará en Estados Unidos por quinta vez en lo que va de 2026.

El presidente Javier Milei viajará este martes, a las 23, hacia Estados Unidos y será su quinta visita en lo que va del año: el destino principal es Washington DC, donde desplegará su agenda durante tres días.

Milei y su comitiva arribarán este martes, a las 9.30 (hora argentina), a EEUU. Alrededor de las 18, el presidente se reunirá con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman, quien tiene más de 25 años en el mundo de la tecnología y el entretenimiento móvil.

Posteriormente, Milei mantendrá un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources: pionero del petróleo norteamericano, comenzó en la industria con un negocio de transporte de agua para yacimientos, lideró la revolución del petróleo y gas de Estados Unidos y transformó su país en el mayor productor mundial de crudo.

>>Leer más: Milei criticó la medición del Indec y rechazó una salida de Luis Caputo del gabinete

Por la noche, a las 20, el presidente participará de la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana y recibirá el “Reconocimiento al liderazgo y al impacto global” y, en ese marco, brindará un discurso de agradecimiento.

Milei ante la Cámara de Comercio de Estados Unidos

El jueves, a las 11.20, llevará a cabo una exposición en la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el lema “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

Además, recibirá otro premio denominado “Global champion of free enterprise”, en reconocimiento a su “defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica”.

A las 17, participará en el evento de la Presidencia de la Ihra, a desarrollar en la Embajada Argentina en Washington.

A la noche, a partir de las 21, el presidente partirá nuevamente en un vuelo especial hacia la Argentina.

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