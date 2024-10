"El veto más caro": el PJ Santa Fe repudió el rechazo a la ley de financiamiento universitario

El peronismo provincial criticó a los legisladores que cambiaron el sentido de su voto y se solidarizó con estudiantes, docentes y no docentes. "Sus demandas no deben ser desoídas", plantearon

Y agregó: “Como fuerza política comprometida con la justicia social, creemos que en tiempos de crisis es imperativo que todos los actores sean escuchados. Las movilizaciones del 3 de abril y 2 de octubre, tanto a nivel nacional como en nuestra provincia, son una clara muestra del descontento que esta forma de gobernar genera en la sociedad”.

En este sentido, desde la conducción del justicialismo santafesino se solidarizaron con los estudiantes, docentes y no docentes de la provincia. “Con razón están alzando su voz frente a una situación que consideran injusta. Sus demandas no deben ser desoídas, sino atendidas como parte de un compromiso más amplio con la educación pública y de calidad”, consideró el PJ.

El presupuesto de la universidad, en debate

Hace un mes, el Congreso aprobó la ley de financiamiento universitario, que estableció un mecanismo de actualización del presupuesto de las casas de altos estudios basado en la inflación hasta fin de año y retroactivo al 1 de diciembre del año pasado.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso el impacto fiscal de la norma era 0,14% del PBI, pero Milei la vetó.

Esta semana, 159 diputados votaron a favor de insistir con el proyecto para aumentar el presupuesto de las universidades nacionales, mientras que 85 votaron en contra y cinco se abstuvieron.

image.png

Si bien los partidarios de la ley original fueron mayoría, no alcanzaron los dos tercios de los presentes. De esta forma, quedó firme el veto de Javier Milei y el Congreso no podrá insistir con el tema durante las sesiones de este año.

>> Leer más: Tras el veto, Cristina Kirchner acusó a gobernadores peronistas de "transfuguismo político"

”Aunque el veto ya ha sido implementado y el resultado no puede cambiarse en este momento, no vamos a dejar de luchar por la educación pública, de calidad para todos y todas. La educación superior es la garantía del desarrollo y avance del país. Y no lo vamos a resignar”, concluyó el comunicado del PJ santafesino.

Votos santafesinos

Los seis diputados santafesinos de Unión por la Patria votaron en línea con el bloque presidido por el rosarino Germán Martínez. Además del también titular de la departamental local del PJ se pronunciaron por insistir con la ley de financiamiento universitario Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Magalí Mastaler, Diego Giuliano y Roberto Mirabella.