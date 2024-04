El PRO Santa Fe sondea acuerdos para desactivar una interna incómoda

El razonamiento es que los sesenta días son un plazo razonable para construir una nómina de consenso.

“La sociedad no está para que tengamos una interna, sería muy irresponsable. La gente espera gestos de responsabilidad, no que estemos en la chiquita”, dijo Cunha.

Si no hay fumata blanca tendrán que ir a elecciones en un contexto dominado por el malestar de la sociedad con la dirigencia, en la que se prevé como la peor etapa del ajuste y en medio de la crisis de seguridad que atraviesa la provincia.

Desde el espacio de Cunha, en el que reportan el diputado nacional José Núñez y el concejal rosarino Carlos Charly Cardozo, promueven la continuidad del también secretario de Cooperación del gobierno provincial y uno de los arquitectos de Unidos para Cambiar Santa Fe.

Sin embargo, Cunha no está solo en la compulsa. La vicegobernadora Gisela Scaglia y su grupo creen que es el turno de que la presidenta del Senado tome las riendas del partido.

“Hoy la líder natural del espacio es Gisela Scaglia. Es una militante histórica que forma parte de la estructura partidaria desde sus inicios, fue dos veces diputada nacional, y hoy tiene el cargo más importante de la historia del PRO Santa Fe en base a mérito, constancia y mucho liderazgo”, argumenta Renata Ghilotti, secretaria de Transporte de la provincia.

En ese campamento señalan que van a trabajar para el consenso, pero que si no lo logran están listos para ir a elecciones y competir. Aquí juegan la diputada nacional Germana Figueroa Casas; el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Coco Báscolo, el exdiputado nacional Lucas Incicco, el exlegislador provincial Germán Mastrocola y el exconcejal rosarino Alejandro Rosselló, entre otros referentes.

No obstante, puertas adentro del PRO varios dirigentes rechazan que la vicegobernadora conduzca el PRO. Tanto por sus relaciones nacionales como por su función.

“Gisela no puede ser. No tiene fichas de afiliación, Federico le gana 9 a 1. No es momento de presidir el PRO con la situación de la provincia. Y si gana una larretista Macri va a intervenir el partido, esto no es una asamblea”, sentencia un dirigente que sigue las negociaciones de cerca y habla con el círculo cercano al expresidente de Boca.

Cerca de Scaglia, quien fue recibida por el expresidente antes de que reasumiera la conducción formal del PRO, aseguran que la disputa entre el tándem Macri/Bullrich versus Horacio Rodríguez Larreta es “una interna vieja”. “En nuestro grupo algunos dirigentes trabajaron para Horacio y otros para Patricia, y todos estamos orgullosos de que Macri sea el líder del PRO”, sostiene Ghilotti.

Diputados por Santa Fe piden pista

El tercer sector que busca tallar en la discusión es el que integran varios diputados nacionales del PRO. Aquí entran Gabriel Chumpitaz, Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini, al que se suma la bonaerense Gabriela Besana, que mudó su ámbito de intervención política a Santa Fe.

“Somos la línea del medio, dialogamos con todos los sectores y dirigentes y los que más volumen político tienen en el Congreso nacional”, resalta Chumpitaz, quien busca poner en valor las bancas en tiempos donde al gobierno de Javier Milei le cuesta horrores construir y sostener mayorías parlamentarias.

Filoso, Chumpitaz asegura que tiene el visto bueno de Maximiliano Pullaro y le pega a los otros dos espacios, que tienen dirigentes con cargos, tanto en la provincia como en la gestión nacional. “Nuestro grupo político se concentra en los problemas de los santafesinos y no en la internita partidaria. La historia juzgará a quienes teniendo funciones que cumplir, se la pasan de rosca, puterío y café”, dispara.