El presidente anticasta recurre a un profesional para sacarle el cepo político a su gestión

A la defensiva en un tablero que no termina de descifrar, Javier Milei entregó una pieza clave . Por la persona y la función. Con la salida de Nicolás Posse y el ingreso de Guillermo Francos en la jefatura de Gabinete el presidente apuesta a un profesional de la política para tratar de ordenar la gestión, pero sin abrir la puerta del gabinete a aliados.

Ministerios que trabajan a media máquina, con cientos de cargos sin nombrar, y con grandes dificultades para convertir las decisiones administrativas en actos. Demasiado poco, incluso para un gobierno que tiene como jefe a un anarcocapitalista que sueña con abolir el Estado.

La relación entre Posse y Milei se fue deshilachando con distintos episodios, como las demoras en designaciones y asignación de partidas presupuestarias, el costo que el presidente pagó por el aumento de su sueldo (que pegó en el corazón de su narrativa de austeridad) e incluso versiones de espionaje interno.

Posse no era una figura menor dentro del reducido círculo de confianza de Milei. Amigo personal del libertario desde los tiempos en que ambos pertenecían al holding de Eduardo Eurnekian, en campaña Posse fue el vínculo con el mundo terrenal de quien se concibe como un servidor de las fuerzas del cielo. Con el triunfo consumado, fue el arquitecto de un gabinete que siempre estuvo en obra.

El gélido trato que le dio Milei a su ahora exjefe de Gabinete el 25 de mayo y las versiones de cambio de roles que la Casa Rosada anticipaban el desenlace. Sólo falta saber cuándo y cómo. Un detalle: en el acto en Córdoba. Francos se sentó en la primera fila y Posse en la segunda. Como en el cuento La carta robada, de Edgard Allan Poe, la respuesta estaba a la vista de todos.

“Él va a estar donde el presidente le diga que tiene que estar” decían desde el entorno de Francos en la noche del viernes, cuando ya se había instalado fuerte el rumor del cambio de organigrama.

La caída de Posse es un triunfo del tándem que forman Karina Milei y Santiago Caputo. La secretaria general de la Presidencia y hermana del primer mandatario y el asesor estrella de Milei ostentan una influencia que desborda sus cargos formales. Ellos son el verdadero poder detrás del trono mientras Milei se lanza a su cruzada global.

El recorrido de Guillermo Francos

Con Francos el cargo queda en manos de otro exCorporación América pero que conoce las entrañas de la casta y que supo mutar en función de los cambios en el ecosistema político.

Después de sumarse al Partido Federal de Francisco “Paco” Manrique en los ‘70 y ‘80 y acompañar a Gustavo Béliz y a Domingo Cavallo en los ‘90, en los 2000 Francos se acercó al espacio de Daniel Scioli -donde también orbitó Milei- y en el último tiempo fue el enviado del gobierno de Alberto Fernández ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Reconocido por los gobernadores por su paciencia y su espíritu dialoguista, desde diciembre Francos fue una especie de canciller ante el mundo de la política, con la misión casi imposible de sellar acuerdos con las provincias en nombre de un presidente profundamente unitario y dispuesto a sacrificar a todo y a todos en el altar del equilibrio fiscal.

Ya en su nuevo rol, es esperable que Francos refuerce la línea de defensa de un gobierno con dificultades para encontrar voceros que puedan desenvolverse con prestancia fuera del ambiente endogámico de las redes sociales y los medios amigables.

Interrogantes

Las dudas residen en si Francos será efectivamente capaz de dar un salto de calidad en la gestión. Por tres motivos.

Uno es el personal. Francos tiene 74 años y se formó en el mundo analógico, con ritmos y códigos diferentes a los que imprimen las redes sociales. “Hay que ver cuánto le aguanta el cuerpo, la cuestión física no es menor”, advertía ya en noviembre una persona que lo conoció en un rol anterior.

El segundo es el diseño del gabinete. Menos ministerios no equivalen a una gestión más eficaz. Por ejemplo, los problemas que genera la hipertrofia de Capital Humano -que fusionó a Educación, Trabajo y Desarrollo Social- son evidentes y exponen al presidente a eventos críticos.

El tercero es el factor Milei. La obsesión de Milei por el superávit fiscal y su esfuerzo por reforzar su identidad anti establishment político pueden plantar obstáculos a Francos en el comienzo de su camino como jefe de Gabinete.

Con un presidente que se ve en las grandes ligas de la política global y se desentiende de la administración, el papel de Francos se vuelve todavía más importante.

image.png Nicolás Posse, destituido como jefe de Gabinete, en el Congreso, en su única actividad pública en seis meses de gestión.

El tiempo agrega un elemento extra de presión. En casi seis meses el experimento libertario no consiguió sancionar ni una ley, la inflación recién está llegando a los niveles de octubre al precio de una recesión autogenerada que licúa salarios, jubilaciones y destruye empleos, y los estudios de opinión pública muestran que el nivel de apoyo a la figura de Milei se mantiene constante pero la paciencia social empieza a acortarse.

Aún más pendiente de su agenda de reuniones con los popes de Silicon Valley que de las penurias de quienes no llegan a fin de mes, Milei necesita los instrumentos de la política para salir del cepo político que se puso con la ley Bases y su decisión de no sellar acuerdos políticos que contaminaran la pureza de su propuesta.

Tropa propia

Como contracara de esa mayor apertura hacia la negociación, la inminente asunción de Sturzenegger como un ministro desregulador implica el empoderamiento de los yihadistas pro mercado.

Lo que subyace en ambos movimientos es la intención de Milei de apostar por los propios y no virar hacia un esquema de coalición con el PRO que tiene a Mauricio Macri como jefe. El presidente considera que su gobierno no llegó al punto crítico de necesitar un transplante. O tal vez no esté dispuesto a aceptarlo, como los testigos de Jehová que rechazan la donación de órganos y la transfusión de sangre.

En medio del autoproclamado mayor ajuste de la historia de la humanidad, rodeado por un puñado de incondicionales tan amateurs como él y con un oficialismo en minoría en un Congreso donde la oposición dialoguista aumenta el precio de la cooperación o gira hacia posiciones más duras, Milei parece advertir que necesita mayor solidez política y que no puede reposar sólo sobre el más volátil de los elementos: el humor de la opinión pública.