Denuncia penal contra el humorista Dady Brieva por "incitación a la violencia colectiva"

“Espero que no sea de esos ladridos que pegamos, pero después retrocedemos. Ojalá. Pero no por ir contra el campo. ¡El problema no es el campo! Yo soy más del campo que de la ciudad, no me voy a hacer el urbano”, añadió el actor, que se ganó un lugar en la escena nacional gracias a su participación en el trío Midachi. .

“Cuando se trata de granos y carnes el Estado tiene que estar presente. Tiene que reunirse y dialogar para que les aseguren primero la mesa a los argentinos”, comentó Brieva, y añadió:“En momentos de necesidades fuertes como este, con un aumento alimenticio que va de hora en hora, se le pone jodido para todos: para el presidente, para los del campo y para todos los argentinos”. Y fue más allá. “Y tampoco los del campo van a ser muy felices cuando toda la muchachada salga a buscar comida. ¿Me entendés lo que te digo?”.

Sorteo-de-la-causa-contra-Dady-Brieva.jpg

En el portal del Centro de Información Judicial consta que la denuncia se presentó este lunes por la mañana y quedó radicada en el expediente CFP 542/2021. Por sorteo, la misma quedó designada al Juzgado Criminal y Correccional Federal n°8. Allí se indica que el denunciante es Santiago Dupuy de Lome, quien se presenta contra el actor Rubén Enrique “Dady” Brieva por considerar que incurrió en el delito de “Incitación a la violencia colectiva”.

"Jugar al bowling en la 9 de Julio"

En octurbre del año pasado Brieva recibió dos denuncias penales por sus polémicas declaraciones del martes sobre el banderazo opositor al gobierno nacional que se realizó en distintos puntos del país, pero que tuvo su mayor expresión en la avenida 9 de Julio, frente al Obelisco porte.

En su programa de radio, el cómico dijo sobre esa manifestación: “Unas ganas de agarrar un camión y jugar al bowling por la 9 de Julio”. De inmediato, sus dichos generaron un repudio de distintos sectores políticos, pero la cuestión llegó a la justicia.

Una de las presentaciones la realizó el abogado y profesor de la Universidad de Buenos Aires Alejandro Sarubbi Benítez. El profesional del derecho consideró que las palabras del artista tienen “una gravedad particular considerando que, como él mismo expresa y expone en todas sus redes sociales, es un militante de la fuerza política que gobierna en la actualidad a nivel país.”