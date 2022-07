Con citas a Perón, el presidente salió a responderle a Cristina

"El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera", dijo el jefe del Estado durante el acto en la CGT por el 48º aniversario de la muerte del ex mandatario. CFK encabeza hoy una actividad en Ensenada

El jefe del Estado, Alberto Fernández , llamó ayer a recordar las enseñanzas de Juan Domingo Perón y su “mensaje de unidad” durante la última presidencia. Y replicó a la vice Cristina Kirchner al sostener que el ex mandatario “no necesitó una lapicera” para convencer a millones.

Sin tregua en las tensiones internas por el rumbo económico, el presidente y Cristina no compartieron un acto oficial por el 48º aniversario de la muerte de Perón.

Fernández: "El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera sino por convencer"

“Cuando muchos le pedían que no era el camino el diálogo, que había que tomar las armas, (Perón) nos enseñó que jamás hay que obligar a nadie. Hay que persuadir, y me quedó con esa frase, porque la política no es otra cosa que convencer al otro que lo acompañe en la empresa que va a empezar”, subrayó el jefe del Estado.

En ese marco, respondió a una frase que lanzó la vicepresidenta semanas atrás, cuando le reclamó que utilice la lapicera para gobernar al hablar de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la licitación de la empresa Techint.

“El poder no pasa por ver quién tiene la lapicera sino por el que tiene la capacidad de convencer, y convencer es una tarea mucho más ardua, pero más segura”, resaltó Fernández al encabezar el acto homenaje por el aniversario de la muerte de Perón en la sede de la Confederación General del Trabajo (CGT), en la calle Azopardo.

Al respecto, continuó: “Perón convenció a millones de argentinos que, hasta el día de hoy, lo sienten vivo y nunca necesitó de una lapicera. Me parece que tenemos que recordar todas esas enseñanzas, que fueron importantes”.

El jefe del Estado endureció su discurso de cara a la interna del Frente de Todos (FdT) ante una tribuna integrada por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Capitanich (Chaco), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Ricardo Quintela (La Rioja) y los secretarios generales de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña, sin la participación del tercero, Pablo Moyano.

También estuvieron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Martín Guzmán (Economía), Eduardo Wado De Pedro (Interior), Aníbal Fernández (Seguridad), Claudio Moroni (Trabajo), Martín Soria (Justicia) y Juan Cabandié (Ambiente) y el titular de la AFI, Agustín Rossi, entre otros.

Al iniciar su discurso, el presidente destacó: “¿Qué hizo distinta a la Argentina de los otros países? Lo distinto fue que tuvimos a Perón. Hoy en día tener un sindicato es algo lógico, poder jubilarse en algo lógico, tener vacaciones pagas es algo lógico. Perón fue un antes y un después. Tuvo una compañera increíble que fue Eva”.

En momentos de turbulencia interna, el primer mandatario trazó un paralelismo entre la tercera presidencia de Perón y su gobierno.

“¿Cómo era ese Perón que volvía en 1973, después de todo lo vivido, de haber visto de cerca la muerte, de haber visto cómo perseguían a sus compañeros? Era un Perón que lo único que quería era construir otra Patria”, sostuvo Fernández.

“Ese Perón que él mismo se llamaba un «Perón herbívoro», se dio cuenta de que había que terminar con las divisiones y habló con los radicales. Y se vio con (Ricardo) Balbín. En realidad, nos estaba dejando un mensaje claro de unidad”, afirmó.

También pareció enviar otro mensaje a Cristina al señalar: “No hago grandes actos ni doy grandes discursos, pero la Argentina creció el 10,3 por ciento, creció el empleo y la recaudación total subió un 82%, muy traccionada por la seguridad social, aportes y contribuciones. ¿Saben qué es eso? Aporte y salarios de los argentinos”.

“Cuando nos preguntamos qué hicimos, hicimos mucho. En cada rincón de la Argentina peleamos por el federalismo. Cuando dije que era el más federal de los porteños, lo era”, enfatizó.

Al cierre, rememoró que, para Perón, “la misión del que gobierna es sumamente simple: hacer la felicidad y la grandeza del pueblo. No hay que sacrificar una generación para que otra pueda prosperar”.

“Acá no quiero que nadie más sufra. Lo que necesito es generar alegría, les pido sembremos esperanza”, concluyó.

CFK reaparece

A casi un mes de haberse reencontrado públicamente con el presidente en la convocatoria por el centenario de YPF realizada en Tecnópolis, Cristina encabezará hoy un acto —del PJ bonaerense— por el aniversario de la muerte de Perón en el partido de Ensenada.

En el entorno de la ex mandataria confirmaron que la actividad estaba programada para ayer, pero que al enterarse de que Fernández tenía un acto con la CGT decidió postergar su reaparición en territorio bonaerense.

Mensaje de unidad

En tanto, funcionarios, mandatarios provinciales, intendentes y dirigentes del Frente de Todos (FdT) recordaron en redes sociales al ex presidente y fundador del movimiento justicialista con mensajes de unidad y destacando el rumbo del proyecto del gobierno nacional en la búsqueda de “una sociedad más justa”.

Con el hashtag #PeronEterno, el Partido Justicialista (PJ) nacional —cuyo titular es Fernández— publicó en su cuenta de Twitter: “A 48 años de su partida, evocamos la figura de Perón, quien con su liderazgo interpretó cabalmente los anhelos del pueblo trabajador y llevó adelante un extraordinario proceso de transformaciones en beneficio de las grandes mayorías”.

Por su parte, Manzur sostuvo que el ejemplo de Perón convoca a “redoblar esfuerzos para alcanzar una Patria más inclusiva, justa y soberana”.

En tanto, De Pedro señaló: “El legado de Perón es el camino para construir la patria que soñamos, con felicidad para el pueblo y grandeza para la Nación”.

A su vez, Cafiero afirmó que “la vigencia de Perón está en la doctrina, en sus palabras y en los hechos: impulsó incansablemente una unión continental real y efectiva”.

Para el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, “el pueblo trabajador y la gran agenda del desarrollo productivo argentino se nutren de su inmenso legado”.

Asimismo, la agrupación La Cámpora y varios dirigentes kirchneristas eligieron resaltar una frase de Perón: “La verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo”.

En esa línea, el secretario de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés Cuervo Larroque, afirmó que “Perón vive en su doctrina inmortal. Honrarla en la acción es deber de todo peronista”.

Paralelamente, el Movimiento Evita destacó otra frase del líder político: “Mi único heredero es el pueblo”.

Vía Twitter, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, también recordó a Perón. “Siempre en nuestra memoria, el líder político que nos legó derechos vitales y la obligación de luchar por un mundo más justo. Seguimos levantando sus banderas: justicia social, independencia económica y soberanía política”, sentenció.