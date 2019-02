Amia: hoy dan la sentencia por encubrimiento

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dará a conocer hoy su veredicto en este juicio en el que están imputados el ex presidente Carlos Menem, el ex jefe de Inteligencia, Hugo Anzorreguy, el ex juez Juan José Galeano y los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros acusados.

El lunes habló el ex juez Galeano. El ex juez, al decir sus últimas palabras antes del veredicto, que dejó una causa con 250 mil fojas, acusó al Cels, a Memoria Activa, a un periodista de Página 12, a Sergio Burstein y otros de haber participado de una trama junto la ex presidenta Cristina Kirchner para impulsar este juicio.

En el juicio se investiga el supuesto encubrimiento de la investigación del atentado ocurrido el 18 de julio de 1994 en el edificio de la Amia, en el que murieron 85 personas y 151 resultaron heridas.