Desapareció en extraño episodio hace seis días

Cristian Enrique, de 22 años está desaparecido desde la tarde del martes pasado cuando, según denunciaron sus familiares, cuatro hombres lo hicieron subir a un auto en el barrio Cabín 9 de la ciudad de Pérez y no supieron más de él. Fuentes judiciales señalaron que la denuncia por averiguación de paradero ingresó a la Fiscalia el viernes, cuando se activó el protocolo de búsqueda de paradero. Tanto los voceros consultados como familiares del joven señalaron anoche, al cierre de esta edición, que continuaba desaparecido.

"No sabemos nada. Nadie se comunicó con nosotros, ni de la policía ni de la fiscalía. No sabemos si lo están buscando, no tuvimos ninguna clase de respuesta hasta hoy", señaló anoche al cierre de esta edición la madre del muchacho, mientras la familia pensaba en organizar una manifestación para esta tarde en reclamo de respuestas.

Auto blanco

Familiares de Enrique contaron que el pasado martes 23 de octubre, alrededor de las 15, Cristian y su novia se encontraban en el auto del muchacho en inmediaciones de Las Tacuaritas y El Ceibo, a unos metros de su casa del barrio Cabín 9. Según contara su novia a la familia de Cristian, en un momento se les puso a la par un auto blanco sin patente con cuatro ocupantes, de los cuales al menos uno estaba vestido con un chaleco con la sigla PDI.

Al parecer, según relató la joven, los ocupantes del auto blanco —un testigo refirió que se trataba de un Chevrolet, sin patente y con vidrios transparentes— le dijeron a Cristian que se bajara de su auto. El joven accedió y acto seguido lo hicieron subir al otro vehículo.

Desde entonces sus familiares no supieron nada más de Cristian. Al día siguiente realizaron la denuncia en la subcomisaría 18ª de Cabín 9 y también comenzaron a recorrer distintas comisarías y dependencias policiales para consultar si estaba detenido, pero nadie sabía nada. Tampoco tuvieron noticias de él luego de recorrer algunos centros de salud.

"Hicimos volantes, repartimos folletos con una foto de mi hijo por todos los hospitales, parques, por lugares donde circula mucha gente. Estamos desesperados porque no sabemos nada", comentó la madre de Cristian, y agregó que su hijo no tenía problemas que ameritaran una situación como esta.

"Por lo que sabemos —añadió la mujer— los que se lo llevaron bajaron armados del auto. A la novia no la dejaron bajar del auto, uno de ellos se quedó contra la puerta para evitar que bajara y tenía puesto un chaleco que decía PDI. Y otro tenía un pantalón azul y gorra de policía".

Fuentes de la Fiscalía Regional señalaron que la denuncia al Ministerio Público de la Acusación ingresó el viernes y que, acto seguido, se activó el protocolo de búsqueda de paradero.

Según se indicó Cristian es delgado, mide 1,75 metro, lleva el cabello corto negro y tiene todo su brazo derecho tatuado. Al momento de su desaparición vestía un pantalón jean azul veteado y una remera verde agua.