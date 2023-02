Russo seguramente tiene el equipo pero todavía no lo muestra

El DT no puso todas las cartas sobre la mesa en la práctica de fútbol y al menos hacia afuera sigue la duda sobre si mantendrá el esquema para recibir a Arsenal

Si hay algo que Miguel Angel Russo tiene en claro es que el apuro no lo conducirá a nada y por eso se tomará el tiempo suficiente para definir el equipo que el domingo recibirá a Arsenal (a las 17, con arbitraje de Fernando Espinoza) y uno de los mejores elementos de análisis que tiene hoy por hoy es lo sucedido el pasado viernes en cancha de Tigre, donde el canalla levantó mucho el nivel de juego después de los cambios en medio del partido. Por eso, lo esencial es saber si el entrenador mantendrá la línea de cinco en el fondo o si decide jugar con el formato del final del encuentro en Victoria. ¿Qué ocurrió en la práctica de este jueves en el Gigante? Un ensayo formal de fútbol, pero a priori con una mezcla importante entre supuestos titulares y suplentes. Quizá haya sido una apuesta, no para no mostrar las cartas abiertamente y a tres días del partido, sino como señal a sus dirigidos respecto a que todos están como para salir desde el primer minuto.