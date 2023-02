Carlos Quintana: "Fue mi mejor partido desde que llegué a Central"

Sí, porque había sido un golpe duro por la imagen que habíamos dejado. No sólo no estábamos contentos, sino que nos sentíamos mal porque sabíamos que no habíamos jugado bien y era una linda chance, de local, para afianzar todo lo buenos que veníamos haciendo. Sabíamos que iba a ser un partido duro, que de hecho lo fue, pero por suerte pudimos mejorar en varios aspectos para quedarnos con el triunfo.

Quintana.jpg Quintana sacó prácticamente todo lo que le tiraron. Se acopló muy bien con Mallo y se hicieron fuertes en la zaga central. Marcelo Bustamante / La Capital

Todos te dieron como figura, ¿coincidís con eso, lo sentiste de esa forma?

Creo que en líneas generales estuvimos muy sólidos en defensa y que ese fue el puntapié para el triunfo porque Godoy Cruz prácticamente no tuvo situaciones de gol. Después, queda a criterio de cada uno decir quién fue figura, pero en lo personal me sentí cómodo al igual que todo el equipo. Sentía que estábamos bien, que no iba a ser fácil que nos hicieran un gol, pudimos marcar la diferencia y después defendimos bien en los momentos en que hubo que sostener el resultado. Creo que todos hicimos un buen partido.

¿No fueron muchos los partidos que jugaron, pero sentís que éste fue tu mejor partido en Central?

Sí, sin dudas fue mi mejor partido. En el anterior de local también me había sentido muy bien y después me tocó salir por lesión, pero siento que a medida que pasan los partidos en lo personal me voy sintiendo cada vez mejor. En realidad, el equipo toma en cada partido los errores que cometemos para mejorar constantemente y es algo que siempre hacemos. Eso es lo que me pone contento y disfrutando de estos primeros meses en el club.

>>Leer más: Russo debe buscar el reemplazante de Mac Allister

En las primeras pelotas en las que interviniste ganaste los duelos. ¿Siente un jugador allí que puede estar de cara a un buen partido, con confianza para sacar todo lo que te tiren?

Y, sentís que estás bien. Siempre es mejor hacer bien las cosas en las primeras pelotas porque eso te da confianza. Los primeros duelos siempre son importantísimos porque son los que te dan cierta calma. Además, eso le transmite más inseguridad al rival y le hace sentir que se le va a hacer difícil crearnos situaciones de gol. Arrancar bien, con solidez, es bueno para la confianza que uno le puede transmitir al equipo.

Más allá del bullicio permanente que hay en la cancha, ¿sentías cómo reaccionaba el hincha cada vez que ganabas una pelota dividida?

Claro que lo sentía. En una cancha como la de Central, con tanta gente, es imposible que eso pase inadvertido y es algo que contagia porque en los momentos complicados, cuando el rival te ataca, el respaldo de la gente hace que uno siempre intente dar un poquito más. Es algo espectacular lo que se siente.

Quintana4.jpg Quintana dijo que se siente más cómodo jugando con línea de cuatro en el fondo, pero que se adapta a lo que pide Russo. Marcelo Bustamante / La Capital

Te tocó jugar con tres centrales, con línea de cuatro, ¿con alguna te sentís más cómodo?

Obviamente, por mis características me siento mejor con línea de cuatro, pero jugué mucho con línea de tres en Patronato, casi todo el último semestre. Pero depende mucho de las características generales del equipo y eso es algo que va leyendo el técnico. Yo trato de adaptarme a lo que el técnico pide.

¿Que Godoy Cruz no les haya generado chances claras es un claro indicio de que defensivamente funcionaron bien?

El trabajo nuestro es que al arquero no le llegue ninguna pelota complicada y creo que en este partido pasó eso, porque nunca nos llegaron con claridad, fueron todos remates desde lejos o centros cruzados y para los defensores, pero también para el resto del equipo, es muy bueno. Cuando pasa eso es porque el compromiso es de todos.

Jugaste todos los partidos al lado de Mallo, ¿cómo es hacerlo junto del uruguayo?

Con Facundo nos vamos adaptando cada vez mejor. Si bien los partidos los jugamos con el Uru y Juan (Komar) nos vamos conociendo entre todos. A Juan Cruz lo conozco de Talleres y con Mallo nos estamos conociendo recién ahora, pero es fácil adaptarse porque es un jugador que tiene mucha experiencia y cuando eso pasa todo se hace más fácil.

¿Qué día en la previa de Godoy Cruz sentiste que ibas a poder jugar después del esguince que habías sufrido y cómo te respondió el tobillo?

Y, recién el miércoles, ja. Los primeros días fueron difíciles porque la semana anterior no había podido hacer nada de impacto, ni con pelota, pero fueron días en los que fuimos viendo cómo respondía el tobillo. Hubo días en los que sentía un poco de dolor, en otros no, pero llegué de buena manera.

¿Estás habituado ya al club y a la ciudad, es lo que esperabas o algo te sorprendió?

Es lo que esperaba. Uno cuando viene a un club habla con compañeros que ya estuvieron y un poco ya sabía dónde venía y eso fue lo que hizo que tuviera aún más ganas de venir. Estamos adaptándonos con la familia, que es a la que más le cuesta, pero no sólo me siento cómodo, sino que estoy contentísimo con el club. Obviamente que todo esto suele ir acompañado de resultados y por suerte lo estamos logrando.

Quintana6.jpg Carlos Quintana venía de un esguince severo de tobillo, pero en pocos días se recuperó y pudo recuperar su lugar en el equipo. Marcelo Bustamante / La Capital

En los resultados están marcando una diferencia en el Gigante, que es algo que seguramente les debe pedir Russo.

Es lo principal para nosotros, porque las buenas campañas se logran haciéndote fuerte de local. Ahora tendemos que corregir algunas cosas y lograr esos buenos resultados también de visitante, porque eso es lo que nos va a permitir mantenernos bien arriba.

Y esto que les pasa de local, ¿dónde encuentran la explicación, en el empuje del hincha quizá?

Es un poco de todo. Obviamente que el empuje de la gente es fundamental porque es una cancha que conocemos mejor que nadie y en la que nos sentimos muy cómodos. Todo eso es lo que nos hace fuertes de local, pero insisto, tenemos que lograr todo eso de visitante. Ganar afuera ahora va a ser clave y a eso apuntamos.

¿Están lejos del nivel que pretenden? Porque Russo hizo mucho hincapié en la semana en el volumen de juego que le falta al equipo.

No sé si estamos lejos, pero sí somos conscientes de las falencias que tenemos y es importante darse cuenta de las cosas que hay que corregir. Sabemos que la fluidez de juego y la tenencia del balón es lo que más nos está costando, pero ya con Godoy Cruz mejoramos bastante, sobre todo en el primer tiempo, y hay que ir por este camino. Esto recién empieza y me parece que todos los equipos se están acomodando. Es normal la etapa por la que estamos transitando.

Sí debe ser mucho más fácil intentar corregir montado sobre resultados positivos.

Ni hablar. Todos preferimos corregir los errores sobre un triunfo, más en un club como Central, donde una derrota se siente muchísimo. Pero ojo, sabemos que aun cuando se gana hay cosas por corregir, somos conscientes y trabajamos siempre sobre eso.

Quinta.jpg El defensor es una de las caras nuevas que sumó el canalla en el último mercado de pases. Virginia Benedetto / La Capital

¿Russo es un técnico de ideas claras, que pide cosas simples?

Miguel es un técnico de ideas claras y después de cada partido trabaja mucho en las cosas que hay por mejorar, pero también rescata todo lo bueno que se hizo. De a poco vamos captando su idea porque a cada momento nos transmite lo que es Central, porque es un entrenador que conoce el club como nadie y todas esas cosas nos ayudan para ir adaptándonos a lo que él pretende y también al club, que es muy exigente.

Russo siempre dice que les tiene que explicar a los jugadores lo que es vivir el mundo Central. ¿Hay a diario charlas del DT con ustedes sobre ese aspecto?

Constantemente nos habla sobre eso. Es un técnico que conoce mucho el club y en todo momento nos transmite sus vivencias, sobre todo a los que somos nuevos. Además de saber de fútbol siempre es bueno tener un técnico que conozca el club como la palma de su mano. Es la mejor guía que podemos tener.