Newell's sigue en el 8º puesto pese a que San Lorenzo ganó y lo igualó en puntos

El conjunto rojinegro supera en las posiciones por diferencia de gol al Ciclón, que obtuvo una gran victoria sobre Estudiantes en La Plata

San Lorenzo perdía 1 a 0, lo dio vuelta y derrotó a Estudiantes por 2 a 1.

Los resultados de la 13ª fecha no fueron favorables para Newell’s , aunque por ahora conserva la 8º posición , que solo la perderá con una caída por goleada ante Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes en el Coloso.

La jornada se cerró este domingo con la gran victoria de San Lorenzo en La Plata sobre Estudiantes por 2 a 1 que dejó al Ciclón con los mismos puntos de la Lepra en la tabla, aunque peor diferencia de gol (-5 contra +2).

El resultado que le convenía a Newell’s en La Plata era un empate , pero fue triunfo de San Lorenzo, quien el próximo sábado recibirá nada menos que a la Lepra, en un choque clave.

Otro marcador que se registró el domingo y que no ayudó a Newell’s fue el empate de Independiente ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Con el 1 a 1 en el clásico de Avellaneda, el Rojo sigue 7º, pero ahora a 2 puntos de la Lepra.

Otros resultados que se dieron el sábado tampoco fueron a favor de Newell’s. Lanús venció a Platense por 1 a 0, en Vicente López, y conservó el 5º puesto, 6 puntos por encima del conjunto rojinegro.

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Mientras que Vélez se aseguró la 4ª ubicación, con la victoria por 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima de Mendoza. El equipo de Liniers se distanció 7 puntos de Newell’s.

Eso sí, el menos sana mendocino, ubicado en el 6º puesto, se mantuvo a 3 puntos de Newell’s. Si el conjunto de Kudelka le gana a Central Córdoba de Santiago del Estero, lo despojará de esa posición por la diferencia de gol (hoy ambos tienen +2).

Posteriormente a la presentación de Newell’s ante el Ferroviario en el Coloso, jugará Unión en la cancha de Riestra quizás en su última oportunidad para arrimarse al grupo de los clasificados. El tatengue tiene 4 puntos menos que los acumulados por el conjunto del Parque.

Las posiciones de la zona A son:

Equipo Puntos GF GC

Instituto 29 20 10

Boca 24 21 14

Defensa y Justicia 24 18 12

Vélez 24 18 13

Lanús 23 16 9

Gimnasia (M) 20 15 13

Independiente 19 12 13

Newell's 17 11 9

San Lorenzo 17 7 12

Estudiantes 14 16 15