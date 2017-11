Maziero debutó ycumple 20

Lo que vivió anoche no se lo olvidará jamás. Agustín Maziero protagonizó una película en cuestión de horas. Entrenó con el primer equipo de lleno la semana pasada. Luego Leo Fernández lo concentró. Y ayer debutó en el profesionalismo cuando ingresó a los 88' por Ruben. El plus es que lo hizo en Arroyito contra Boca. A eso hay que sumarle que hoy también estará de festejo porque cumple 20 años. Al juvenil atacante el presente le sonríe. Aunque hay que destacar que aún no tiene contrato con Central.

La historia marca que Maziero llegó a la cantera canalla en 2011 para sumarse a la 9ª división. Vino de Luis Palacios, donde la siesta se respeta a rajatabla. Arrancó en El Porvenir del Norte de San Jerónimo Sud. Y en Central fue jugando división por división hasta que en octubre del año pasado debutó en reserva. Y aquella tarde también fue especial porque entró de 9 y terminó atajando en la derrota ante Estudiantes por la lesión de Miño. Leo Fernández lo conoce bien. Y apeló a su instinto para esta cita, cuando debutó ante Boca y en Arroyito.