Fontanini se recuperó y estaría desde el arranque

Ok. Fontanini tuvo un golpe contra San Lorenzo y se resintió de una molestia en la pierna. Faltó ante San Martín (SJ) y está para volver.

El defensor volvería a la zaga para hacer dupla con Teorodo Paredes. A Stéfano Callegari no lo van a arriesgar

Para el encuentro con San Martín de San Juan, en la fecha pasada, Héctor Bidoglio debió armar una nueva dupla de centrales en relación a la que venía utilizando. Por lesiones, Stéfano Callegari y Fabricio Fontanini tuvieron que salir y ocuparon ese lugar el juvenil Juan Pablo Freytes y Teododo Paredes.

Fontanini ya está recuperado y por ello "es muy probable que esté desde el inicio" ante River, según palabras del DT. Pero Callegari "llegaría con lo justo", por lo que lo van a cuidar y posiblemente tener en cuenta recién en la próxima fecha ante Talleres en el Coloso. En este marco, Fontanini haría dupla con Paredes. Freytes ocuparía un lugar en el banco "como alternativa". Bidoglio considera que el defensor "lo hizo muy bien" ante San Martín porque "era un partido difícil" (segundo cotejo en primera, debut como titular y en el Coloso).

Si vuelve Fontanini serían dos los cambios de Newell's respecto al partido pasado, por la baja obligada de Maxi Rodríguez (ver material principal).

El gran presente de Aníbal Moreno, el pibe que volvió de la selección Sub 20 y se sumó a la primera, debutando el lunes también ante San Martín, obligaron a interrogar al DT sobre su posible inclusión entre los once. Sin embargo, el entrenador hizo saber que estará en el banco. "Su puesto natural es el que hoy ocupa (Jerónimo) Cacciabue, pero puede jugar en otro lugar y hacerlo muy bien, es muy inteligente". En la primera pelota que tocó, el nacido en Catamarca disparó al arco y con la segunda metió un pase en cortada clarísimo para habilitar a Alexis Rodríguez, que no pudo coronarlo en gol. Mostró jerarquía y tesón, pero lo quieren llevar despacio, sin presiones.

Así, los once contra River serían: Aguerre; Nadalín, Fontanini, Paredes y Bíttolo; Cacciabue, Rivero y Formica; Figueroa, Alexis Rodíguez y Cristian Insaurralde.

Por otro lado, el médico del plantel, Juan Ignacio Bóttoli, dio detalles acerca de los futbolistas que están entre algodones.

De Callegari (distensión) dijo que ha tenido una "excelente evolución" pero insinuó que lo mejor será preservarlo un partido más. Tal como señaló el entrenador en conferencia, para que no llegue "con lo justo". De Maxi Rodríguez (también distensión) señaló que "ya puede hacer trabajos de campo adaptado (...) se lesionó en un cambio de ritmo antes de salir (contra San Martín), cuando sufrió la molestia" y resaltó que no hay peligro de que pierda masa muscular, porque después de 3 ó 4 días de originada la distensión, puede moverse.

Leandro Grimi, de largos meses de inactividad por lesiones varias, "podría estar haciendo trabajos con el grupo a mediados de marzo, lo llevamos con mucha tranquilidad".

Apostillas

Lo conocido: Aguerre es la prioridad de compra

El secretario de Newell's Juan José Concina reconoció ayer que "comparar el pase de Alan Aguerre es una prioridad y para Newell's el monto a pagar es accesible". Por otro lado aclaró que no hubo propuestas formales por el juvenil Aníbal Moreno, quien juega en el seleccionado Sub 21. "Sólo hubo algunos sondeos del exterior", dijo Concina.

La reserva, tamprano en el predio de Ezeiza

El partido de reserva entre River y Newell's tendrá lugar en el predio que el Millonario tiene en Ezeiza, mañana a las 9. El encuentro corresponde a la 21ª fecha del torneo que tiene al conjunto leproso como escolta del líder San Lorenzo, a cuatro puntos. Aunque el Ciclón tiene un partido menos.

Beccacece recordó al Newell's de Bielsa

El entrenador de Defensa y Justicia, Sebastián Beccacece, quien mantiene una gran ligazón sentimental con el club del parque Independencia, admitió que el equipo que actualmente dirige y que es la revelación del fútbol argentino "me hace acordar al Newell's de (Marcelo) Bielsa". El ex ayudante de Jorge Sampaoli en el Mundial de Rusia 2018 señaló a aquel conjunto como una marca indeleble de su infancia y lo definió: "Ese equipo de Bielsa se plantaba en cualquier cancha, presionaba mucho, tenía una dinámica interesante". En este sentido se sinceró al decir que su Defensa y Justicia le recuerda a aquel Newell's porque "también transmite esa pasión, esa energía y ese sentimiento por lo que hace". Aquel Newell's fue campeón de la temporada 1990/1991 y de 1992.