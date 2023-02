Facundo Agüero, el nuevo refuerzo de Central: "Es un salto en mi carrera" El defensor fue presentado en sociedad y dijo que recibió referencias de otros ex canallas y nombró a Emanuel Brítez. "Me llenó de orgullo todo lo que me dijo", sostuvo Por Elbio Evangeliste 7 de febrero 2023 · 14:39hs

Prensa CARC Facundo Agüero ya tuvo su primer entrenamiento junto al grupo. Es uno más en el plantel de Miguel Angel Russo.

Facundo Agüero fue presentado en sociedad en Central, como el séptimo refuerzo de esta nueva versión canalla, y el defensor se mostró feliz de vestir la camiseta del canalla, algo que consideró “un salto en mi carrera”. Es más, habló de la motivación que le genera este nuevo paso y de las referencias que otros jugadores le dieron sobre el mundo Central. Nombró a Emanuel Brítez, ex canalla, quien “me habló muy bien del club y me llenó de orgullo lo que me dijo”. Fue apuntado por el cuerpo técnico una vez que Facundo Almada fue cedido al fútbol mexicano.

“Ya tuve mi primer entrenamiento y pude hablar con Russo, tuvimos una charla corta pero precisa. Vengo a aportar mi granito de arena a este club y en lo físico me siento bastante bien, de a poco sumando algo de fútbol, que es lo que necesitaba, pero de a poco vamos a ir sumando para lo que necesita el plantel”, dijo el marcador central en el inicio de la conferencia, tras su primera práctica con el grupo, acompañado por el secretario técnico Federico Lussenhoff.

Messi habló sobre su paso por Newell's: "Yo viví la época de Manso" Pep Guardiola amenazó con irse del Manchester City si le mienten sobre la realidad económica del club

“Sé que es un equipo grande y vengo a sumar. Jugué con Unión acá en el Gigante y sé lo que significa el apoyo de la gente, lo que significa, por eso estoy feliz de haber llegado a Central”, razonó sobre las expectativas en este nuevo proceso. Aguero.jpg El zaguero central conoce lo que es el fútbol argentino: jugó en Unión. Viene a cubrir la vacante que dejó Facundo Almada. Los dos primeros partidos de Central en el torneo fueron con tres centrales en el fondo, lo que abre a Agüero una posibilidad cierta de meterse entre los once. En ese sentido, el defensor esgrimió: “Si el equipo juega con línea de tres hay más posibilidades de jugar, mi pie hábil es el derecho, pero también lo puedo hacer por izquierda. En algún momento de mi carrera jugué de líbero y conozco la posición, así que creo que me puedo sentir bien”. Para Agüero, este arribo a Central significa un progreso. “En Unión jugué muchos partidos y tuve la suerte de hacerlo de buena manera. Necesito encontrar un equilibrio, pero es un salto en mi carrera porque vengo a un club grande como Central, por eso estoy feliz”, analizó. “Venía de jugar en Chile donde el ritmo es distinto, pero la experiencia en Unión me sentó muy bien. Ahora en Central espero rendir”, dijo. Y rápidamente habló de las referencias que otros jugadores que pasaron por Arroyito le dieron. “Todo el mundo te lo dice y sé lo lindo que es estar en un club como Central. Emanuel Brítez me habló muy bien y me llenó de orgullo las cosas que me dijo. Todo eso me da una motivación extra”, sentenció. ¿Qué lo hizo decidirse por Central? La respuesta de Agüero fue contundente: “Todo”. Y agregó: “A Central lo hace grande su gente, su historia y todo el país sabe lo que es Central”. “Central te exige siempre y entrar a una copa internacional es muy importante, ni hablar pelear el título. Por lo que vi y lo que siento creo que estamos a la altura. Vamos por ese objetivo”, finalizó el flamante refuerzo canalla.