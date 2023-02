La primera ocurrió a los 6 minutos, tres después del impacto del gol de Arsenal. Rechazo largo desde la defensa de Alan Rodríguez, cabezazo de Candia y habilitación a Veliz, que encaró a Pombo en posición del medio a la izquierda. La pelota se adelantó hacia el área luego de que rebotara en el pie del jugador visitante y como el 9 canalla empezó a ganarle en velocidad, el defensor lo tomó del hombro haciéndole caer. Clara falta y amarilla de Espinoza, pero el VAR, a cargo de Lucas Novelli y Pablo González, lo llamó. Quedó la duda de si el delantero canalla podía llegar a quedar mano a mano con Medina o el arquero podía hasta llegar antes, porque el balón no iba tampoco en dirección al arco. Fue discutible, pero el juez la vio en el monitor y cambió su decisión.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1624865051994619904 RÁPIDAMENTE A LAS DUCHAS



Joaquín Pombo recibió la tarjeta roja a los 8 minutos de partido tras la revisión del VAR.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/h8o4z16yJ8 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 12, 2023

Y en el cuarto minuto de adicional, Adrián Sporle avanzó decidido por izquierda y cuando le cerró Carlos Quintana dio el pase atrás a Lucas Souto porque no tenía compañía. La suela del botín zurdo terminó aplastando el tobillo del zaguero canalla, pero no quedó claro si podía haber evitado la acción porque fue algo instantáneo, pase y pisotón, y además el jugador canalla parecía clavar su tobillo izquierdo en tierra y al jugador de Arsenal no le quedaba otra. Espinoza le sacó amarilla de entrada, es decir, vio falta sin dudar, pero el VAR le hizo ver que fue más grave y lo echó.