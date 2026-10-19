Con un solo cambio, Newell's tiene el once para recibir a Central Córdoba de Santiago

Jerónimo Gómez Mattar será el responsable de ocupar el puesto de Luca Regiardo, ausente por encontrarse suspendido por una fecha

Gómez Mattar empezó el Clausura como titular y ahora volverá a jugar desde el inicio.

Uno solo será el cambio en la formación titular de Newell's para la penúltima presentación del año en el Coloso. Jerónimo Gómez Mattar ocupará la plaza que dejó vacante por suspensión el capitán Luca Regiardo, que llegó a las cinco tarjetas amarillas.

La modificación para recibir a Central Córdoba de Santiago del Estero este lunes, a las 19, estaba dentro de lo previsto, considerando que el juvenil mediocampista siempre fue una primera opción desde el banco cuando Frank Kudelka decidió retocar la mitad de cancha.

El doble cinco que confirmó el entrenador para jugar en el Coloso, integrado por Rodrigo Herrera y Gómez Mattar, se presentará por primera vez desde el inici o de un partido.

La fecha pasada, ante Gimnasia de Mendoza, ambos mediocampistas estuvieron juntos, pero durante 27' del segundo tiempo.

Este será el quinto partido en el que Gómez Mattar forma parte de los titulares de la Lepra en el torneo Clausura. En otros seis partidos ingresó desde el banco de suplentes.

Kudelka mantendrá de marcador de punta izquierdo a Franco Escobar, que reapareció la última fecha y reemplazó a Jerónimo Russo

Los once de Newell's

La formación del conjunto rojinegro será con: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo y Franco Escobar; Rodrigo Herrera y Jerónimo Gómez Mattar; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; Matías Cóccaro.

Newell's concentró desde el domingo con 24 futbolistas. Quedó desafectado para el partido Marcelo Esponda.

En el banco de suplentes de la Lepra se sentarán el arquero Francisco Sciarini, el centrodelantero Francisco Scarpeccio y el extremo izquierdo Thomas Ríos, quienes el último sábado jugaron las semifinales de la Copa Santa Fe, ante Central, y ganaron por 1 a 0. El tanto rojinegro fue de Joaquín Amadio.

Newell's buscará una victoria que le permite ascender desde la 8ª posición a la 6ª, superando en la tabla a Gimnasia de Mendoza, por diferencia de gol, y a Independiente, por un punto.

Si no consigue el triunfo, igual seguirá en puestos de clasificación, en el 8º lugar.