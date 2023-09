Central: Malcorra vivirá el día a día de aquí al clásico

El 10 canalla, que sufrió una contractura en el sóleo, no será apurado, por lo que es duda para el sábado ante Gimnasia. Su objetivo será el derbi de la ciudad

Por supuesto el cuerpo técnico evaluará el estado físico del volante ofensivo, pero es un hecho que no será arriesgado en caso de no llegar a pleno. Por lo pronto, la molestia que sufrió Malcorra fue en el sóleo de la pierna derecha.

Central: Javier Báez dijo que no había cobrado y un ex dirigente le salió al cruce

No obstante, a los pocos minutos de avisar al banco de suplentes de que no estaba bien (en ese momento Russo mandó a calentar a Giovanni Bogado, que fue quien ingreso, y a Francesco Lo Celso) intentó correr una pelota en zona de ataque, pero no pudo hacerlo. Fue la última imagen del 10 en cancha.