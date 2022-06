Central: en Ezeiza por ahora los arribos vienen demorados

El dato más recurrente en la jornada de ayer fue que la negociación por Cóccaro se mantiene en pie, que por ahí no se produjeron grandes avances, pero que nunca se dio por finalizada la charla, más allá de las declaraciones del propio Cóccaro, que para muchos fueron en contra de las ilusiones canallas.

Eso fue lo que se conoció del lado de Central, pero desde Huracán también partieron algunas aseveraciones importantes. La más significativa es que el club de Parque Patricios “necesita dinero”, según indicaron, y que está “frente a la obligación de concretar una venta”.

Cortez.jpg Central puso los ojos en Cortez, el lateral derecho de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Por supuesto que para que esto ocurra Central deberá poner sobre la mesa una propuesta desde lo económico que seduzca a Huracán, porque si no la negociación no tendría razón de ser. Y Central hizo ya una primera oferta, que por ahí no colmó las expectativas de la dirigencia del Globo, pero que sirvió para marcar el interés que hay de parte de los canallas.

El entrenador Carlos Tevez fue contundente en su pedido y solicitó por los servicios de Cóccaro, a quien puso como “plan A”. Después, estará en la capacidad y la inteligencia de los dirigentes auriazules para lograr que la negociación llegue a buen puerto.

Ayer, en rueda de prensa en La Quemita, Cóccaro hizo referencia a la posibilidad de Central y lo que hizo fue realizar una declaración políticamente correcta. “Me enteré ayer (martes) lo de Central. Desconocía el tema. La realidad es que estoy cómodo en Huracán y juego”, sentenció el delantero, quien además apuntó que en el futuro piensa irse “al exterior.

A Cóccaro se le vencía el préstamo en Huracán justamente hoy, pero a principios de junio el Globo anunció que había hecho uso de la opción de compra por 500 mil dólares del 75 por ciento del pase, que ahora es propiedad del club de Parque Patricios (lo restante pertenece a Montevideo City Torque y a Villa Teresa de Uruguay). Firmó contrato hasta diciembre de 2024. Pero en Huracán insistieron en la necesidad de vender y a eso también se aferra Central.

Cardona.jpg El nombre de Cardona hace mucho que está instalado en el mundo Central.

El resto de los nombres son los que mencionaron en estos últimos días. La situación de Ismael Cortez está camino a resolverse. Al menos es la sensación que tienen aquí en Rosario, más precisamente en la sede de calle Mitre, desde donde confiaron que este mismo jueves el lateral derecho podría estar presente en el predio de la AFA en Ezeiza. Si eso ocurre, el jugador se realizaría la revisión médica y firmaría el contrato directamente en Buenos Aires.

En diálogo con Ovación, Cortez se mostró muy ilusionado con la posibilidad de pasar al canalla, pero aguardaba ansioso que entre los clubes resolvieran todos los papeles para después sí poder viajar. Lo que sí hizo fue entrenarse como todos los días en Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que el próximo domingo jugará el clásico contra Independiente Rivadavia.

Y lo de Cardona sigue ahí, a la espera de cerrar los números finales. El zaguero central, que ya había sido apuntado por Central desde cuando Somoza era el entrenador, es representado por Christian Bragarnik, quien en definitiva sería quien termine allanando el camino para que el futbolista de Defensa y Justicia se sume al grupo que comanda Carlos Tevez.

A la espera de la solución por las inhibiciones

Central deberá esperar hasta el lunes para saber si podrá utilizar los refuerzos, aunque en Arroyito confían en que para ese día las inhibiciones que aún pesan sobre el club serán un tema resuelto. Los canallas ya hicieron efectivo el pago de las mismas, pero como hubo depósitos en el exterior el tiempo es distinto. Las inhibiciones que sufrió el canalla fueron de Olimpia de Paraguay por el pago del pase de Lucas Gamba (cuando Central lo trajo asumió una deuda de Huracán, donde estaba el mendocino), mientras que la otra complicación llegó de Deportivo Táchira de Venezuela, por el pase de Michael Covea.

En Central insisten en que los pagos ya fueron realizados (se utilizó el dinero de la venta de la parte del pase de Emmanuel Ojeda a Universidad de Chile) y que están esperando que esas inhibiciones queden desestimadas. Creen que el lunes ya no habrá problemas para inscribir a los futbolistas que hasta ese día hayan llegado como refuerzos.