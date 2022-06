En Central pasó un día más y no hubo concreciones en el tema refuerzos, pero en Arroyito creen que se trató de un día positivo después de muchas charlas por los futbolistas que Carlos Tevez solicitó. Por supuesto el nombre que más ruido hizo en el mundo Central es el de Matías Cóccaro, por quien hay una negociación abierta y todos creen que tendrá un final feliz. Por supuesto no se trata de una operación sencilla y de hecho restan muchos detalles por pulir, pero en Central consideran que las chances de sumar al Zorro están sobre la mesa. En medio de ese largo día de reuniones se avanzó también con un lateral por derecha. Se trata de Ismael Cortez, que milita en Gimnasia y Esgrima de Mendoza (Primera Nacional). De hecho, ayer Raúl Gordillo primero y después el propio Tevez tuvieron contacto con el futbolista. ¿Y el zaguero central? También estaría cerca y el apuntado no es otro más que Tomás Cardona (Defensa y Justicia), quien ya estaba en la lista de posibles refuerzos cuando Leandro Somoza era el entrenador. Si todo sale como esperan, este miércoles podría haber novedades por esos futbolistas.